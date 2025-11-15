8人組アイドルグループ、log you（ログユー）が15日、都内で、デビューライブを行った。アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」発のfav me、Toi Toi Toiとの合同ライブでのお披露目となった。

デビュー曲「Beyond The Dream」などをパフォーマンスし、月代来実（24）は「初めてのデビューライブをさせていただき、PEAK SPOTの一員になれた実感がより湧きましたし、お客さんも私たちのデビューをとても温かく見守ってくださってうれしい気持ちになりました」と話した。

久保怜音（21）は「ワールドツアーをやりたい。たくさんの方に愛されるグループになっていけたらなと思います」と夢を語った。

メンバーはほか、福本れみ、竹内月音、小浜菜摘、松本玲奈、井出叶、山下うみ。

同じ芸能事務所アソビシステムによる別のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」からは、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEがNHK紅白歌合戦初出場を決めた。

fav meの阿部かれんは「昨日の夜から、メンバーLINEは大盛り上がりでした。身近でこんなにも夢を見させてくださる先輩がいることにすごく感謝の気持ちでいっぱいです」と刺激を受けていた。