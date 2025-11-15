◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣへの優先出走権、良）

ダート王決定戦へのステップ重賞に１６頭が出走し、１番人気のコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は２着だった。スタートで大きく出遅れ。直線を迎えても後方のポジションで、最後は豪快な脚で追い上げたが勝利に届かなかった。同馬には発走調教再審査が課されることになった。

クリストフ・ルメール騎手は２０１３年にベルシャザール、２０１５年にノンコノユメに続く勝利はならなかった。

同馬は、今年のフェブラリーＳの勝ち馬で、別定戦の今回は斤量５９キロ。Ｇ１初制覇以降は、かしわ記念で３着。不良馬場で行われた、さきたま杯で１１着と地方のＪｐｎ１で苦戦していた。ここまで６戦６勝と得意の東京に戻ったが、勝つことはできなかった。

勝ったのは、３番人気でダミアン・レーン騎手騎乗のルクソールカフェ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）で、勝ちタイムは１分３５秒２。４番人気のビダーヤ（川田将雅騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（コスタノヴァ＝２着）「２回連続でゲートから出なかった。最後はよく走ったけど、スタートで負けてしまった」