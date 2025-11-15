◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 第２日（１５日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、今大会優勝なら２試合を残して年間女王が決まるメルセデスランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）が８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算１０アンダーで２８位から２位に急浮上した。トップとは１打差。

「最近ゴルフの調子は悪くないので、かみ合ってくればビッグスコアが出せるという自信はあった。明日も自分のプレーに集中して、結果よりもスコアを気にしながらプレーしたい。１５アンダーは行きたい」と意気込みを語った。年間女王争いについては「今週決まればラッキーだし、来週決まればラッキーだし。そんな感じでプレーしている」。最終日も平常心で戦う。

６７で回った永峰咲希（ニトリ）が１１アンダーで単独首位に立った。

トップで出たメルセデスランキング２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）は７５と落とし、４アンダー３５位に後退。同３位の河本結（リコー）は７１で回り５アンダー２６位で最終日を迎える。

２８位で出た今季日本ツアー２試合目の原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は４バーディー、ボギーなしの６８で回り、７アンダー１４位に順位を上げた。

◆年間女王の行方 佐久間が今大会でタイトルを手にするには単独５位以上が最低条件。優勝なら他の選手の結果は関係なく戴冠。単独２位なら神谷が同５位以下、河本が優勝以外で決定。同３位の場合は神谷が同１５位以下、河本は同２位以下。同４位は神谷が同３０位以下、河本は同３位以下。同５位においては神谷が予選落ち、河本は同３位以下。佐久間が６位以下の場合は次戦に持ち越しになる。