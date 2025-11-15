11月15日、京都競馬場で行われた11R・デイリー杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アドマイヤクワッズ（牡2・栗東・友道康夫）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のカヴァレリッツォ（牡2・栗東・吉岡辰弥）、3着にアイガーリー（牡2・栗東・秋山真一郎）が入った。勝ちタイムは1:33.1のレコードタイム（良）。

【新馬/東京5R】リアルスティール産駒 アドマイヤクワッズがデビューV

リアルスティール産駒

坂井瑠星騎乗の1番人気、アドマイヤクワッズがデビュー2連勝で重賞初制覇を飾った。直線では人気馬カヴァレリッツォとの激しい追い比べにに。ゴール前では内からしぶとく抜け出したアドマイヤクワッズが僅かアタマ差抜けており、3着以下には5馬身差と上位2頭の力が際立った結果となった。

アドマイヤクワッズ 2戦2勝

（牡2・栗東・友道康夫）

父：リアルスティール

母：デイトライン

母父：Zoffany

馬主：近藤旬子

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 アドマイヤクワッズ 坂井瑠星

2着 カヴァレリッツォ C.デムーロ

3着 アイガーリー 武豊

4着 エイシンディード 高杉吏麒

5着 マイケルバローズ 岩田望来

6着 グッドピース 西村淳也

7着 ガリレア 杉原誠人

8着 キャンディード 北村友一