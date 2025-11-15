カムバック間近のALLDAY PROJECTが新ビジュアル解禁！『ONE MORE TIME』第2弾ポスター公開

男女混合グループALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト）が、新曲『ONE MORE TIME』の新たなポスターを公開した。

THE BLACK LABELは11月14日、公式SNSを通じて、ALLDAY PROJECTが17日に発表するデジタルシングル『ONE MORE TIME』の2枚目のポスターを公開した。

公開されたポスターには、薄暗く人影のないプールを背景にポーズを取るメンバーたちの姿が収められている。普段の明るくエネルギッシュなイメージとは異なり、静まり返ったプールと華やかな衣装が対照をなし、どこかミステリアスな雰囲気を漂わせている。

（写真＝THE BLACK LABEL）

より 成熟したムードをまとってカムバックを知らせたALLDAY PROJECTの新曲『ONE MORE TIME』がどんなサウンドを聴かせてくれるのか、期待が高まる。

これに先立ち、ALLDAY PROJECTはさまざまなティーザーコンテンツを順次公開し、カムバックへの熱気を盛り上げてきた。特に13日に公開されたミュージックビデオのティーザーでは『ONE MORE TIME』の音源の一部も初披露され、彼らの新しい音楽を待ち望んでいたK-POPファンを熱狂させた。

なお、ALLDAY PROJECTのデジタルシングル『ONE MORE TIME』は11月17日午後6時にリリースされ、12月にはデビュー後初となるEPも発売される予定だ。