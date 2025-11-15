【武蔵野S】1番人気コスタノヴァが大出遅れも2着…勝利したのは3歳馬ルクソールカフェ

11月15日、東京競馬場で行われた11R・武蔵野ステークス（G3・3歳上オープン・ダ1600m）は、D.レーン騎乗の3番人気、ルクソールカフェ（牡3・美浦・堀宣行）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のコスタノヴァ（牡5・美浦・木村哲也）、3着に4番人気のビダーヤ（牡4・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:35.2（良）。

2番人気で岩田康誠騎乗、オメガギネス（牡5・栗東・安田翔伍）は、7着敗退。

1番人気馬の出遅れに場内は騒然

D.レーン騎乗の3番人気、ルクソールカフェが素晴らしい走りで重賞初制覇を飾った。直線での走りは圧巻。坂を駆け上がってあっという間にライバルを突き放すと、3馬身半馬身差でゴール。東京のマイル戦はこれで3戦3勝。得意の舞台で能力全開だった。また、1番人気に推されていたコスタノヴァは大出遅れで場内は騒然となった。それでもなんとか馬群に取りつけて後方3番手を追走。直線では外へ持ち出して素晴らしい伸びを披露し、2着に飛び込んで馬券には絡んだ。

ルクソールカフェ 9戦5勝

（牡3・美浦・堀宣行）

父：American Pharoah

母：Mary’s Follies

母父：More Than Ready

馬主：西川光一

生産者：Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC

【全着順】

1着 ルクソールカフェ D.レーン

2着 コスタノヴァ C.ルメール

3着 ビダーヤ 川田将雅

4着 サンライズフレイム 菱田裕二

5着 ロードフォンス 横山和生

6着 ヴァルツァーシャル 菅原明良

7着 オメガギネス 岩田康誠

8着 ラタフォレスト T.マーカンド

9着 ペプチドナイル 藤岡佑介

10着 マテンロウコマンド 松山弘平

11着 ダノンスコーピオン 小崎綾也

12着 ウェットシーズン 三浦皇成

13着 アサカラキング 津村明秀

14着 アドマイヤデイトナ 横山武史

15着 バトルクライ 戸崎圭太

16着 サンライズホーク 佐々木大輔