坂下千里子、手作り応援うちわ＆手作り弁当で熱狂野球観戦「家族からダサいダサいの反響」
【モデルプレス＝2025/11/15】タレントの坂下千里子が11月14日、自身のInstagramを更新。野球観戦を報告し、手作りの応援うちわと弁当を公開した。
【写真】49歳ママタレント「ダサいダサいの反響」手作り弁当＆応援うちわ
坂下は「明治神宮野球大会に来ましたー！！」と学生野球の試合観戦を報告し、「帝京頑張れーーーーーーーー！！じょーじ！！頑張れーーーーーーーー！！」と帝京高校の安藤丈二選手への応援を綴った。
そして、「じょーじ ふぁいと」という文字の周りにたくさんのハートが飾り付けられた応援うちわとゆで卵やカボチャのソテーなど色々なおかずの詰まった弁当とラップにくるまれたおにぎり2人分の写真を公開。うちわについて「＃初めてのうちわ作り」「＃家族から」「＃ダサいダサいの反響」「＃言われなくても分かってる」と家族の反応をハッシュタグで添えている。
この投稿に、ファンからは「いつも手作りのお弁当素晴らしい」「美味しそうなお弁当」「うちわ可愛い」「応援してくれたら勝てそう」などと反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆坂下千里子、野球観戦の応援うちわと弁当公開
◆坂下千里子の投稿に反響
