元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が15日、日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に出演し、高市早苗首相の短過ぎる睡眠時間について「やめた方がいい」とコメントした。

自民党総裁に選出時に「ワークライフバランスという言葉を捨てます」と発言して物議を醸した高市首相。13日の参院予算委員会では共産党・小池晃書記局長との労働時間の規制緩和に関する質疑の際に「今、睡眠時間は大体2時間。長くて4時間だ」と自身の睡眠時間について明かした。

番組で「高市首相は働き過ぎだ？」という疑問が提示されると、石原氏は〇の札を手に「そう思います」とうなずく。MCの俳優・小澤征悦から歴代総理も同じような働き方だったか？と聞かれると「そんなことはないと思う」とし、「睡眠時間が2時間から4時間ってナポレオンじゃないんだから。やめた方がいいですよ」と話した。

そして「やっぱり6時間は最低休む、そういうことがこれから長く政治を安定させていくうえで私は必要だと思う」と私見も。睡眠不足での体調悪化や日本の政治への影響を懸念していた。