妻夫木聡、21年前『オレンジデイズ』ショット公開 ファン興奮「んぎゃああああああエモい」「カッコ良さを更新」
俳優の妻夫木聡（44）が15日に自身のインスタグラムを更新し、ドラマ『オレンジデイズ』から21年が経った当時のショットを公開した。懐かしいロケ地を訪れたといい、作品と時間の流れを振り返る投稿が話題を集めている。
【写真】2枚目…21年前『オレンジデイズ』ショットを公開した妻夫木聡
妻夫木は「懐かしい場所に来た オレンジデイズから21年」と記し、当時の思い出に触れながら現在の心境をつづった。「あの頃に思い描いた未来に自分はいるのかな 答えはわからない でも、今を幸せだと思えるならそれでいいよね」とつづった。
投稿には、放送中のドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』第6話への告知も添えられ、「ホープ、有馬に挑みます！熱い日曜の夜を！」と意気込みを記している。
妻夫木はハッシュタグで「6話でオレンジデイズと同じロケ地が使われています」と明かし、ファンに“当時とのつながり”を探してみてほしいと呼びかけた。21年前のドラマが世代を超えて語り継がれる中、現在の出演作との重なりが生まれたことに、多くのファンからは「んぎゃああああああエモい」「毎年毎年カッコ良さを更新していると思いま」などの声が届いている。
