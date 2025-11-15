°æÀîÍÚ¡¢¡È¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡É23Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§ÇÐÍ¥¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö¤Û¤ÜËèÆüÏ¢Íí¡×¡Ä¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¹ç¤¦Ãç
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æÀîÍÚ¡Ê49¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡É23Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§ÇÐÍ¥¤È¤ÎÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿°æÀîÍÚ
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡¢Kis¡ÝMy¡ÝFt2¤ÎÆ£¥±Ã«ÂÀÊå¡Ê38¡Ë¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿°æÀî¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÄáÉÓ¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¿ÆÍ§¡¦ÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê50¡Ë¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖÍ³²Æ¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È»¡¤·¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÄáÉÓ¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÈÄÃ«¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÄáÉÓ¤«¤é¡ÖÍ³²Æ¤Á¤ã¤ó¤âÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢°æÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ö¤â2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¤ªÅ¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Ø2¿Í¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Åö»þ26ºÐ¤Î°æÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ç²è½é½Ð±éºîÉÊ¡Øtokyo.sora¡Ù¡Ê2002¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¿Æ¸ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆüÏ¢Íí¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡Öº£Ä«¤â²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£Æü¾ïÅª¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£21Æü¸á¸å10»þ59Ê¬½ªÎ»Í½Äê¡£
