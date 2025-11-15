◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース第2日（2025年11月15日 千葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）

28位から出た佐久間朱莉（22＝大東建託）が8バーディー、1ボギーのこの日最少となる65をマークし、通算10アンダーで首位と1打差の2位に浮上した。

メルセデスランク1位を走る佐久間は優勝すれば無条件で、4位以内なら他の選手の順位次第で初の年間女王が決まる。

3位から67で回った永峰咲希（30＝ニトリ）が11アンダーで単独首位に立った。

66の工藤優海（26＝フリー）、67の福山恵梨（32＝松辰）と永井花奈（28＝ServiceNow）、68の柏原明日架（29＝富士通）、69の木村彩子（30＝コンフェックス）も佐久間と並び10アンダーで2位につけた。

66の脇元華（28＝GMOインターネットグループ）、67の阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）は9アンダーで8位だった。

メルセデスランク3位の河本結（27＝RICOH）は71で回り5アンダーで26位。初日首位でメルセデスランク2位の神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）は75と崩れて4アンダーで35位に後退。メルセデスランク4位の菅楓華（20＝ニトリ）は70で回り3アンダーの42位で決勝ラウンドに進んだ。