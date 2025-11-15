鬼滅の刃の世界がスイーツに♡2025年限定クリスマスケーキ登場！

大人気アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターたちが、今年もクリスマスを彩ります♡「Xmasプリケーキ2025」では、竈門炭治郎・我妻善逸・嘴平伊之助など人気キャラクターをモチーフにした全16種のデザインが登場！たっぷりのイチゴと選べるホイップまたはチョコクリームで、見た目も味も満足の仕上がり。さらに、購入特典として同デザインの缶バッジ付き♪ファン必見の限定ケーキです。

鬼滅の刃の世界が広がる♡華やかクリスマスケーキ

「Xmasプリケーキ2025」では、竈門炭治郎・我妻善逸・童磨・猗窩座など、人気キャラクターがデザインされた全16種のケーキがラインアップ。

たっぷりの甘酸っぱいイチゴをサンドし、ホイップクリームまたはチョコクリームからお好みで選べます。見た目も味も楽しめる華やかな仕上がりで、特別なクリスマスを演出してくれます。

特典缶バッジ付き♪コレクションにもおすすめ

ケーキ1点ご購入につき、同デザインの特典缶バッジを1つプレゼント。炭治郎や善逸たちの個性豊かなデザインが楽しめ、ファンならぜひ集めたくなる可愛さです♪

クール便で全国配送対応なので、ご自宅でゆっくり受け取れるのも嬉しいポイント。数量限定のため、早めの予約がおすすめです。

予約は公式サイトから！今年の冬を甘く彩って♡

価格：5,670円（税込）※クール便送料別



『鬼滅の刃』クリスマスケーキ2025は、プリロール公式サイトおよび特設ページからご予約可能です。



サイズ：ホールケーキ5号（直径15cm×高さ7cm）

配送：ヤマト運輸クール便

鬼滅の刃のクリスマスケーキで特別なひとときを♡

今年のクリスマスは、『鬼滅の刃』のキャラクターたちと過ごしてみませんか？「Xmasプリケーキ2025」は、見て楽しい、食べておいしい、贈って喜ばれる特別なスイーツ。

家族や友人、大切な人と過ごす時間に、笑顔を添えてくれること間違いなしです。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね♪