Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¤ä°¦Ç¤¬¡¢¡È¿¿¼î¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¶¡ÍÜ¤Î·Á¡Ö¿¿¼îÁò¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¡¼¥Ó¥£¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´°À®¤·¤¿¿¿¼î¤Ï¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢°ä¹ü¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÁýÅÄÃÒ¹¾¤µ¤ó¡Ê@shinjusou¡Ë¤Ï¡¢°¦Ç²È¡£¿¿¼îÁò¤Ï¡¢°¦¸¤¤òË´¤¯¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¾¾²¼µÈ¼ù¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÖË´¤°¦¸¤¤Î°ä¹ü¤ò¿¿¼î¤Ë¤Ç¤¤ë¡©¡×¤Î°ì¸À¤¬¡È¿¿¼îÁò¡É¤Î¸¶ÅÀ¤Ë
2016Ç¯¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¡¢Âç¤¤Ê¿¿¼î¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢Ä¹ºê¸©¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤Ø¡£ÆàÎ±Åç¤Ç¿¿¼îÍÜ¿£¤ò¹Ô¤¦À¶¿åÂ¿²ìÉ×¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ÇÀ¶¿å¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹ºêÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¡¦¾¾²¼µÈ¼ù¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¡¢3¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿©»öÃæ¡¢¿¿¼î¤ÎÍÜ¿£¤Ë¾Ü¤·¤¤À¶¿å¤µ¤ó¤Ï»¨ÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ë²¿¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¿¿¼î¤òºî¤ë¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î»þ¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤«¤é¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¤Î°ä¹ü¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡£
¤³¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òµ¡¤Ë¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤é¤Ï¾¾²¼¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î°ä¹ü¤ò¿¿¼î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê³Æ®¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ÊÍý·Ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤â¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¿¿¼î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î°ä¹ü¤«¤é¤Ç¤¤¿¿¿¼î¤ò¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿»þ¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¾Ð¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤½¤Î»Ñ¤ÏÁýÅÄ¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¶¡ÍÜ¤Î·Á¤òµá¤á¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¡Ö¿¿¼îÁò¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
±ÉÍÜËþÅÀ¤Ê³¤¤Ç1Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡È¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¿¿¼î¡É
¿¿¼îÁò¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¹ü¤ÎÍÂ¤«¤êÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ë12¸Ä¤Î°ä¹ü¤òÇ¼¤á¤ë¡Ê¢¨¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«Âð¤Ø°ä¹ü¤òÍÂ¤«¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¡Ë¡£°ä¹ü¤Ï¡¢¼±ÊÌÈÖ¹æ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿IC¥Á¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¿¿¼î¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÆú¼é³Ë¡Ê¤Ë¤¸¤â¤ê¤«¤¯¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¿¿¼îÍÜ¿£¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ÎÀ®Ä¹¤ËºÇÅ¬¤Ê»þ´ü¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡ÖÆú¼é³Ë¡×¤ò¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ÎÃæ¤Ø¡£
¡ÖÆú¼é³Ë¡×¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ÏÂÎÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¤ÎÍÜÀ¸¥±¡¼¥¹¤Ø¡£ÍÜÀ¸¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢NASA¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ¡°Ý¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍÜÀ¸¥±¡¼¥¹¤òÍÜÀ¸¥«¥´¤ËÆþ¤ì¡¢ÇÈ¤Î²º¤ä¤«¤Ê³¤¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢ÃÖ¤¯¡£
¤³¤Î»þ¡¢¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤¬¡ÖÆú¼é³Ë¡×¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¾õÂÖ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¡£¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤«¤é½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆú¼é³Ë¡×¤Ï¿·¤·¤¤¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ËÆþ¤ì¡¢¿¿¼î¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ä¹ü¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤â¿¿¼î¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆú¼é³Ë¡×¤¬ÆëÀ÷¤ó¤À¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÀ®°éÍÑ¥Í¥Ã¥È¤Ç°é¤Æ¤ë¡£À¶¿å¤µ¤ó¤ÏÀ¸°é¾õ¶·¤ä³¤¿å¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ë¿ï»þ¡¢°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸«¼é¤ê¤ò¿ô¥«·îÂ³¤±¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¿¿¼î¡ÊÆú¤Î¼é¼î¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êºî¤êÊý¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¯¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Î¸¦µæ´ü´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¤³¤È¡£¿¿¼î¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1Ç¯¤â¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿¿¼î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¡É¤ò¡¢1Ç¯¸å¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬À¸¤¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¼ÂºÝ¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï°¦Ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¿¿¼îÁò¤òÄÌ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿»Ñ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤Î»ô¤¤¼ç¤Ï¿¿¼î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¦Ç¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿¿¼î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»Ò¤È¤Î»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢´°À®¤·¤¿¿¿¼î¤Ï¿§¤ä·Á¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡£»ô¤¤¼ç¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î7¡Á8³ä¤¬¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë½Ö´Ö¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤«¤é¿§¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ã¯¤â¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¡ÈÀ¿¼Â¤Ê¿¿¼îºî¤ê¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤âÇ¹¥¤¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Î¶ì¤·¤ß¤âÊ¬¤«¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¼î¤¬´°À®¤¹¤ë1Ç¯´Ö¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤ÊÇÛÎ¸¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤¤Å·µ¤¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡ÖÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤Î¤¿¤á¡¢ÈòÆñ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸½ÃÏ¤«¤é¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¶á¶·Êó¹ð¡£
¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢°ä¹üÁª¤Ó¤Î»þ¤«¤é¡¢¡ØåºÎï¤Ê¹ü¤òÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¿¿·õ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´°À®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¤³¤È°Ê³°¤â¡¢¤Ä¤¤Á÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¿¿¼îºî¤ê¤Ë¤Ï¼«Á³¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÈÀÕ»ö¹à¤ÏÉ¬¤ºÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¿¿¼îºî¤ê¤Ë·È¤ï¤ë¿¦¿Í¤µ¤ó¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òË´¤¯¤·¤Æ¿É¤¤Êý¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶ì¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë¤Ä¤±¤³¤à°ÆÁ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¹«¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤Ë1Ç¯¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¡¢»þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸À¤ò°ÍÍê¼Ô¤ÈÃÛ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿±ï¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â±ï¤òËÂ¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
°ä¹ü¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¤¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆ°Êª²ÈÂ²¤¬°ã¤¦·Á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¿¿¼îÁò¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ê°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë