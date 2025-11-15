東京都の市（23区以外）で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「武蔵野市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、東京都の市（23区以外）で「移住したい」と思う市を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「商業施設が充実していて、自然環境も豊かで住みやすそうで移住したいです」（50代女性／広島県）、「吉祥寺に住んでいれば交通の便も良いし、自然もあるし、飲食店やお店も多いしかなり便利だと思う」（40代男性／東京都）、「23区にも近く、商業施設や交通機関、病院などが揃っており便利だからです」（60代男性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「出身芸能人が多く比較的活気があるから」（50代男性／愛知県）、「友達が住んでいて治安もいいと聞いたので住んで見たいです」（30代女性／茨城県）、「区内にも近くて、賑わっているけれど住宅地の印象があるので」（40代男性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：武蔵野市／38票2位は「武蔵野市」でした。吉祥寺駅を中心に商業施設や飲食店が充実しており、井の頭恩賜公園をはじめとする自然環境も魅力。住みたい街ランキングでも常連のエリアで、都心アクセスの良さと快適な住環境が高評価を集めています。
1位：八王子市／72票1位は「八王子市」でした。東京都内にありながら豊かな自然に囲まれ、高尾山や多摩御陵など観光・歴史スポットも豊富。大学や研究施設も多く、学生やファミリー層に人気です。都心へのアクセスも良く、バランスの取れた住環境が支持を集めています。
回答者のコメントを見ると「出身芸能人が多く比較的活気があるから」（50代男性／愛知県）、「友達が住んでいて治安もいいと聞いたので住んで見たいです」（30代女性／茨城県）、「区内にも近くて、賑わっているけれど住宅地の印象があるので」（40代男性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)