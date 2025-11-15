ÅÁÀâSF¥É¥é¥Þ¡ÖV¡×¤«¤é42Ç¯...71ºÐÊÆ½÷Í¥àÍÅ±ðáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÌ´Ãæ¤Ç´Ñ¤¿¡×¡Ö»Ä¹ó¤ÇÎäÅ°¤Ê±éµ»¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥¨¥¤¥ê¥¢¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂ¸ºß¤È¤Ï»þ¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈá¤·¤à¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁÓ¼º¤Î³¥¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¤é¤á¤¯¸÷¤¬¸½¤ì¤ë¡½¡½¤½¤ì¤Ï²óÉüÎÏ¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î´ÅÈþ¤ÊÌ£¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£ºÇ¤â°¦¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸Ì¿¤½¤Î¤â¤Î¤òÂº¤Ö¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â¿¼¤¤°¦¤Î¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Ð¥É¥é¡¼(71)¡£
¡¡¥¸¥§¡¼¥ó¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¡¢¿¯Î¬ÌÜÅª¤ÇÃÏµå¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤È¿Í´Ö¤È¤ÎßõÎõ¤ÊÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖV(¥ô¥¤)¡×¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ò¥È·¿à¨ÃîÎà¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÌò¤Ç½Ð±é¡£
¡¡Æ±ºîÉÊ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼ÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ä¡¢ÆüÍËÌë10»þÈ¾ÏÈ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¸®ÊÂ¤ß¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªóÕÌÀ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·ºî¤òÂÔË¾¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¤Ë»¦Åþ¡£àÂß¤·½Ð¤·Ãæ¤Î»¥¤¬³°¤ì¤Ê¤¤¥É¥é¥Þá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¯¤Æ¾Íè¤³¤ó¤ÊÈþ¤·¤¤½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¼Ú¤ê¤ÆÌ´Ãæ¤Ç´Ñ¤¿¡×¡Ö»Ä¹ó¤ÇÎäÅ°¤Ê±éµ»¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£