モデルのSHIHO（49）が15日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。夫婦げんかについて明かした。

お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）とタレント藤本美貴（40）夫妻による料理バラエティー。SHIHOは09年、総合格闘家の秋山成勲（50）と結婚。SHIHOは夫の秋山について「今、韓国の仕事が中心で、めちゃくちゃ忙しくて基本、韓国にいます」と説明した。

SHIHOは「旦那さんとケンカとかは？」と聞かれると、「ケンカは…、全然ケンカしなくなりましたけど。1年前、めっちゃ大きいケンカ…。YouTubeで（夫の秋山が）ルームツアーをしたんですけど。それ、私聞いてなくて。友達から『SHIHO、このYouTubeめっちゃ面白いけど知ってたの？』って」と、明かした。すると藤本が「怖い…。一番怖いやつだ」と反応した。

夫の秋山のYouTubeには片付けられていないベッドルームが公開されており、それを見た藤本は「すごい、ひどい。ハハハ…」と、大笑いし、「いや、リアルでいうと、みんなこんなもんだけど、確かに見せてほしくはないよね」と同情した。

SHIHOは「だから私、自分でYouTube、1年後に始めて…。リベンジしてルームツアーしたの」と、動画が流されると、庄司が「キレイ！ でも、これが一番見せたいね…。確かにこれは秋山さん…、怒られるやつですね」と言い、藤本も「それは怒られるよ、あれは」と続けた。