¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥¿¥Ã¥«¡¼³Í¤ê¤ÏËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ÖÂçÃ«Êý¼°¡×¤è¤ê¡Ö¥½¥ÈÊý¼°¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Þ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ¤«¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´£³£°µåÃÄ¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë£Ç£Í²ñµÄ¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë½ªÎ»¡£°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï£±£²·î£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤À¡£º£µ¨¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£Í£Ì£ÂÄÌ»»£¸¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£³ÎÒ¡¢£±£´£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¹£°ÂÇÅÀ¡££²£²Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍèÇ¯£±·î¤Ç£²£¹ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬´üÂÔ¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢³°Ìî¤â¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µåÃÄÂ¦¤ÎàÇ®ÎÌá¤ÏÈùÌ¯¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¸£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£³£´²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÇ¹â³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢ÂçÊªÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯¿ô¤ä¶â³Û¤Ê¤É¹¥¾ò·ï¤òÊÂ¤Ù¤¿Êý¤¬·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âËÉÙ¤Ê»ñ¶â¤òÌµ¿ÔÂ¢¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤ÐÊä¶¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤òÁÀ¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Î¸«Î©¤Æ¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÂçÃ«¤è¤ê¤â¥½¥È¤ÎÎÎ°è¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¥Þ¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ªÎÉ¤·¡Ù¤ÎÉôÎà¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Á°¤ËÂçÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤È¤Ï¡¢¸åÊ§¤¤¤ò´Þ¤á¤Æ£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£±£´²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Îµð³Û·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºò¥ª¥Õ¤Î¥½¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ç¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤¬Äó¼¨¤·¤¿£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÆ±¡Ë¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¾ò·ï¤ò¼¨¤·¤ÆÅ±Âà¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¹Å»ÑÀª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼³Í¤ê¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤Æ»²Àï¤¹¤ëà¥½¥ÈÊý¼°á¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×µ¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥ó»á¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë£±£°Ç¯°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï¡Ö¡Êº£¥ª¥Õ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¡×¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥á¥Ã¥Ä£Æ£Á¡Ë¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Æ£Á¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ó¥¯¥¹¡Ê¥ì¥¤¥º£Æ£Á¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬àËÜµ¤á¤ò¸«¤»¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£