【エリザベス女王杯】秋の女王決定戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
【ガチ予想】エリザベス女王杯｜https://youtube.com/live/dr0pcsOukuY
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
秋の女王決定戦『第50回エリザベス女王杯（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
■第50回エリザベス女王杯（GI）枠順
2025年11月16日（日）4回京都4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 パラディレーヌ（牝3 岩田望来）
1-2 ステレンボッシュ（牝4 C.ルメール）
2-3 シンリョクカ（牝5 木幡初也）
2-4 カナテープ（牝6 D.レーン）
3-5 サフィラ（牝4 西村淳也）
3-6 エリカエクスプレス（牝3 武豊）
4-7 レガレイラ（牝4 戸崎圭太）
4-8 ヴェルミセル（牝5 鮫島克駿）
5-9 ボンドガール（牝4 津村明秀）
5-10 セキトバイースト（牝4 浜中俊）
6-11 フェアエールング（牝5 丹内祐次）
6-12 ライラック（牝6 藤岡佑介）
7-13 ココナッツブラウン（牝5 北村友一）
7-14 ケリフレッドアスク（牝3 岩田康誠）
8-15 オーロラエックス（牝4 松山弘平）
8-16 リンクスティップ（牝3 C.デムーロ）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？