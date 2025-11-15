【エリザベス女王杯】秋の女王決定戦をガチ予想『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ



【ガチ予想】エリザベス女王杯｜https://youtube.com/live/dr0pcsOukuY

ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

秋の女王決定戦『第50回エリザベス女王杯（GI）』をガチ予想！

ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！

＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

■第50回エリザベス女王杯（GI）枠順

2025年11月16日（日）4回京都4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 パラディレーヌ（牝3 岩田望来）

1-2 ステレンボッシュ（牝4 C.ルメール）

2-3 シンリョクカ（牝5 木幡初也）

2-4 カナテープ（牝6 D.レーン）

3-5 サフィラ（牝4 西村淳也）

3-6 エリカエクスプレス（牝3 武豊）

4-7 レガレイラ（牝4 戸崎圭太）

4-8 ヴェルミセル（牝5 鮫島克駿）

5-9 ボンドガール（牝4 津村明秀）

5-10 セキトバイースト（牝4 浜中俊）

6-11 フェアエールング（牝5 丹内祐次）

6-12 ライラック（牝6 藤岡佑介）

7-13 ココナッツブラウン（牝5 北村友一）

7-14 ケリフレッドアスク（牝3 岩田康誠）

8-15 オーロラエックス（牝4 松山弘平）

8-16 リンクスティップ（牝3 C.デムーロ）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？