SHIHO¡¡¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×Ì¼¤¬½ñ¤¤¤¿ºîÊ¸¤ÎÆâÍÆ¡Ö2¹ÔÌÜ¤«¤éÂç¹æµã¡×¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡ÖÅ¯³Ø¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¼¥µ¥é¥ó¡Ê14¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿SHIHO¡£¡Ö»ä¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ì¼¤ÎºîÊ¸¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î°ìÊ¸¤¬¡È»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤Î²ÁÃÍ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È»Ê²ñ¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½ÕÉ×ºÊ¤Ï¡ÖÅ¯³Ø¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¤È´¶Ã²¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤¬»×¤¤½Ð¡¢²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ªÍ§Ã£¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥µ¥ó¥¿¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤êÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÊ¸¤òÆÉ¤ó¤ÀSHIHO¤Ï¡Ö2¹ÔÌÜ¤«¤éÂç¹æµã¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤ÆÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤·¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¡×¤ÈÉáÃÊ²ñÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£