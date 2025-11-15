ブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手（22）が15日までに自身のインスタグラムを更新。恋人へのプロポーズが成功したことを報告した。

イエサベージは恋人、テイラー・フリックさんと共同で「2025年11月13日〜この世も次の世も、ずっとあなただけ」と記し、海辺でひざまずき、指輪を贈る写真を投稿。プロポーズは成功し、2人で抱き合う写真や左手薬指に大きな宝石がキラリと光る指輪の写真も公開された。この投稿には600件以上の祝福コメントが寄せられた。

イエサベージは今年9月にメジャー昇格すると、レギュラーシーズンはわずか3試合登板ながら、ポストシーズン（PS）で大活躍。ア・リーグ地区シリーズ第2戦で球団最年少記録の22歳69日でPS先発すると、5回1/3を無安打無失点と好投。PSタイ記録となる6者連続三振を奪ったほか、11奪三振はPS球団新記録だった。

また、ドジャースとのワールドシリーズ（WS）でも初戦の先発に抜擢され、4回2失点。第5戦では7回1失点、新人のWS最多記録となる12奪三振をマークし、チームを勝利に導くなど、6試合で3勝1敗とエース級の働きを見せ、トロントのスターとなった。