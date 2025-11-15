「怖いです勝手に撮らないでください」日向坂46メンバーが広島の本拠地Eピースで驚き
女性アイドルグループ『日向坂46』の竹内希来里さんがサンフレッチェ広島の本拠地エディオンピースウイング広島で“サプライズ”を受けた。
広島県出身の竹内さんは、8日にテレビ新広島(TSS)で放送された冠番組『日向坂46 竹内希来里の地元できらる』でEピースを見学。昨年6月の放送で「いつかこのスタジアムでも何かできたらいいなって思います」と発言しており、その要望を約1年半後に回収する形になったという。
ピッチに足を踏み入れた竹内さんがクラブ広報の説明を受けていると、突然スタジアムの大型ビジョンに自身が登場。「えっ! 待って、これどこから撮られてるんですか? 怖い」と言いながらダブルピースをするなど、驚きと喜びが入り混じったリアクションを見せた。
また、12日にTSSの公式YouTubeチャンネルで掲載された未公開シーンでも「怖いです勝手に撮らないでください!(笑)」と笑顔を見せながら手で制した後、「えっ、すご〜い」とダブルピース。スタッフの爆笑を誘っていた。
動画のコメント欄では「勝手に撮られてあせってるシーンかわいい」「勝手に撮らないでくださ〜いと言いつつダブルピース良き」「ニコニコでカメラを探すきらりん可愛すぎます」「『こわい』って言いながら直ぐダブルピースしちゃうの天性のアイドルすぎる」「ずーっとほのぼのしてる」「明るくて可愛い」「きらりも可愛い、広報部の方も美人さん…!」「ずっと美しすぎて最高の動画」「ビジュが国宝レベルすぎて驚愕する」「サンフレッチェの女神になってくれ!」などの反応が寄せられた。
番組ではこのほか、竹内さんが選手のロッカールームに入る場面も収録。15日の放送では記者会見場で“入団会見”にも挑戦するとみられる。
