¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¿·ê¥é¥¤¥º¡ÛÁÛÄê¡È10¿Íµ¤¡ÉÁ°¸å¤ÎÇú·ê¤Ï¹¥Áö¾ò·ï¤Å¤¯¤·¤Ç·Ú»ë¶ØÊª¡¡´ê¤Ã¤¿¤ê¤Î¹¥ÏÈGET¤Ç°ìÈ¯¤¢¤ê
¤Ï²áµî10Ç¯¡¢1～5¿Íµ¤¤«¤é¾¡¤ÁÇÏ¤¬½Ð¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï10¿Íµ¤¤Î¥¢¥«¥¤¥¤¥È¤¬Â×´§¡£ºòÇ¯¤Ï12¿Íµ¤¥é¥ô¥§¥ë¤¬2Ãå¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¤ÉÃ±¾¡2·å¿Íµ¤4Æ¬¤¬ÇÏ·ôÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯¤Ë2°È¤·¤«¤Ê¤¤¸ÅÌÆÇÏGI¡¢¤·¤«¤â¼Ç2200m¤ÈÆÃ¼ì¤ÊÉñÂæ¤À¤±¤ËÇÈÍð·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢·êÇÏÈ¯·¡¤¬Åö¥ìー¥¹¤Î¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö·êÇÏ¤ò¥¢¥Ê¥é¥¤¥º¡ÊÊ¬ÀÏ¡Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥·¥ó¥ê¥ç¥¯¥«
ÌÆÇÏ¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµþÅÔ¼Ç2200m¤ÎÉñÂæ¡£
²áµî¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ3ÃåÆâ30Æ¬Ãæ27Æ¬¤Ë¼Ç2200m°Ê¾å¤Îµ÷Î¥·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï½éµ÷Î¥¤Ë¤è¤ëÂ×´§¤Ï2023Ç¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¤¯¤é¤¤¡£»×¤¨¤ÐºòÇ¯¤Î2Ãå¥é¥ô¥§¥ë¤ÏÁ°Ç¯¤Î¥ªー¥¯¥¹4Ãå¡¢3Ãå¥Ûー¥ë¥Í¥¹¤Ï¼Ç2200m¤Ç3¾¡¤Èµ÷Î¥¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤¬Æ±ÇÏ¡£3ºÐ»þ¤Î¥ªー¥¯¥¹¤Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î5Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢4ºÐ»þ¤ÎºòÇ¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ËÀèÃå¤Î4Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤ì¤ëµÓ¤¬¤Ê¤¯¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Õ¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤ò´Þ¤áÂç¤¤¯Êø¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈóº¬´´µ÷Î¥¤Î»ýµ×ÎÏ¾¡Éé¤ÇÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ï¥ó¥ÇÀï¤«¤éÊÌÄêÀï¤Ë¤Ê¤ê°ìµ¤¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤¿¿·³ãµÇ°¤Ç¤â¡¢0ÉÃ2º¹¤Î4Ãå¤Ê¤é¾å½ÐÍè¤È¸À¤¨¤ë¡£
2ºÐ»þ¤Îºå¿ÀJF¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬ÆâÏÈ¤Ç¥º¥ë¤¯¾è¤ë¶¥ÇÏ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î2ÏÈ¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê¡£¹¥Áö¾ò·ï¤Å¤¯¤·¤Î¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¤¢¤ê¤È¸«¤¿¡£