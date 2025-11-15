ヴィジュアル系の母・東海林のり子さんが影アナとして、現場から本日のタイムスケジュールを読み上げ、開幕を告げたあと＜CrossRoad fest＞1日目のトップバッターとして登場したのは、FAIRY FOREだ。彼らは2000年代前半、ヴィジュアル系の黄金期にキャッチーな言葉、突き抜けていく歌とメロディー、洗練されたポップロックで多くのファンを魅了するも、バンドは2005年に解散。その後、現王園崇(Vo)はソロ活動を行なっていたが、YASU(Ba)とYOKO(Dr)の2人は第一線から退いた状況だった。そんな彼らが、HUSHによるイベントで18年ぶりに集結し、1日限定で復活ライブを行なったのが2023年。あれから2年。今日再び3人が集まり、この幕張でFAIRY FOREが奇跡の復活を果たす。

◆ライブ写真

会場全体を埋め尽くしたオーディエンスを前に、バンド名を連呼するSEが流れだすと早速、場内は総立ちになった。客席にはクラップが巻き起こる。YOKOに続いてステージ現れたYASUが観客を煽りまくったあと、最後に現王園が手を振って姿を現わす。YOKOが高らかにスティックを上げた後、SEがフェードアウト。最初に耳に飛び込んできたのは、2023年の復活ライブでもオープニングを飾った「SWEET-ness」だ。音玉が爆発したあと、「みなさんよろしくどうぞ」と現王園が挨拶して歌い出すと、場内には彼らならではの明るく、柔らかなエネルギーが辺り一面に広がり、目の前で復活を遂げたFAIRY FOREをオーディエンスは温かく迎え入れる。

柔らかなタッチの歌声とリズム隊が繰り出すソリッドなビートを融合させてFAIRY FOREの世界観を強く映し出したあとは、YOKOのカウントからギターリフが激しく鳴り響く。ステージでは白煙が天井まで吹き上がり、現王園がタイトルコールをして「アイドル〜I DOLL〜」へとなだれ込む。「みなさん、お手を拝借」といってサビで現王園が手の振りをリードすると、観客全員が一斉に手を左右に振る。オーディエンスの温かい反応に思わず現王園が「見えてますよ。ありがとう」と伝えると会場の熱量はさらに高まっていく。

「改めて自己紹介します。我々がFAIRY FOREといいます。本日から2日間、＜CROSS ROAD Fest＞開催。我々は解散したバンドですが、透き通るような美しい涙、キリストの涙を浴びて命を授かり、この舞台に立てています。我々4人だと心もとないので、みなさん、あなたと一緒に作りたいと思ってます。本日限りのFAIRY FOREですが、遠慮するつもりはございません。あなたの心を躍らせる1曲を」

現王園のMCを経て、始まったのはYASUとYOKOが一丸となって軽快なビートでスピーディーにかっ飛ばしていく「VIVID」だ。ブランクなどまったく感じさせないエネルギッシュな演奏に合わせて、観客たちは身体を揺らしていく。突き抜けるようなキャッチーなサビメロでは現王園が「みなさんご一緒によろしいですか？」といって“アイヤイヤイヤイ”を観客を巻き込んで歌わせ、一体感を高めていく。このあとはサイレンが鳴り響き、赤い照明がグルグル回転し始めると「1番激しいヤツいきます」と現王園が叫び、ここで「SEXUAL EXCITEMENT」を勢いよく投下。彼らの暴れナンバーといえばこの曲だ。サビでは現王園とメンバーのコーラスがパンキッシュに激しい掛け合いを見せ、場内のテンションをさらに上げていく。

「あっちゅう間ですね」と現王園がここまでの感想を伝える。このあと、みんなに感謝の気持ちを伝えた後は「ここから帰るたくない、止めたくないという気持ちもありますが、冷えたままバトンを次に渡したくない。熱々で渡したいので、楽しむ準備はできてますか？楽しめますか？」と客席を煽り、最後に届けたのは、彼らのデビュー曲「LOVE SICK」だった。ステージの上下から火花が激しく吹きあがり、場内にはレーザービームが飛び交う。手を振って熱狂する客席に向かって、現王園とYASUがステージの端まで移動して、観客たちに手を振り返す。

いつまでも一緒だからと、歌でも距離を縮めたあと、今日だけのかけがえのない復活の時間はあっという間に終了。「ありがとう」といいながら、バンドタオルを掲げて清々しい笑顔でステージを後にしたFAIRY FOREには、会場から温かく盛大な拍手が送られた。

取材・文◎東條祥恵

撮影◎緒車寿一

■セットリスト

1​. SWEET-ness

2​. アイドル〜I DOLL〜

3​. VIVID

4​. SEXUAL EXCITEMENT

5​. LOVE SICK

■＜CROSS ROAD Fest＞

【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール

open12:00 / start13:00

【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール

open10:30 / start11:30

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

関連リンク

◆BARKS＜CROSS ROAD Fest＞クイックレポート

◆＜CROSS ROAD Fest＞ 特設サイト

◆＜CROSS ROAD Fest＞ オフィシャルX

◆＜CROSS ROAD Fest＞ オフィシャルInstagram

撮影◎緒車寿一