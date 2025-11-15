―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6525> コクサイエレ 　東Ｐ 　 -30.53 　 11/11　　上期　　　-20.69
<6871> 日本マイクロ 　東Ｐ 　 -25.35 　 11/11　　　3Q　　　 25.21
<285A> キオクシア 　　東Ｐ 　 -24.28 　 11/13　　上期　　　-66.25
<5991> ニッパツ 　　　東Ｐ 　 -20.58 　 11/12　　上期　　　-26.47
<6707> サンケン 　　　東Ｐ 　 -18.46 　 11/11　　上期　　　　赤縮

<3993> パークシャ 　　東Ｐ 　 -15.56 　 11/13　本決算　　　　　－
<7717> Ｖテク 　　　　東Ｐ 　 -15.07 　 11/12　　上期　　　　赤拡
<4092> 日本化 　　　　東Ｐ 　 -13.80 　 11/11　　上期　　　-42.58
<4337> ぴあ 　　　　　東Ｐ 　 -13.49 　 11/13　　上期　　　184.81
<4922> コーセー 　　　東Ｐ 　 -13.47 　 11/10　　　3Q　　　-34.53

<6055> Ｊマテリアル 　東Ｐ 　 -13.04 　 11/12　　上期　　　 44.91
<6820> アイコム 　　　東Ｐ 　 -12.49 　 11/11　　上期　　　-31.38
<8061> 西華産 　　　　東Ｐ 　 -12.49 　 11/ 7　　上期　　　-11.86
<5016> ＪＸ金属 　　　東Ｐ 　 -12.23 　 11/11　　上期　　　　2.86
<7745> Ａ＆Ｄホロン 　東Ｐ 　 -12.11 　 11/ 7　　上期　　　　4.59

<9069> センコーＨＤ 　東Ｐ 　 -11.86 　 11/13　　上期　　　 -5.68
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 　東Ｐ 　 -11.68 　 11/11　　　3Q　　　-58.36
<3436> ＳＵＭＣＯ 　　東Ｐ 　 -11.62 　 11/11　　　3Q　　　-91.64
<9984> ＳＢＧ 　　　　東Ｐ 　 -11.12 　 11/11　　上期　　　152.29
<6361> 荏原 　　　　　東Ｐ 　 -11.10 　 11/13　　　3Q　　　 10.36

<3853> アステリア 　　東Ｐ 　 -10.61 　 11/ 7　　上期　　　　黒転
<4849> エン 　　　　　東Ｐ 　 -10.24 　 11/13　　上期　　　 11.27
<7220> 武蔵精密 　　　東Ｐ 　 -10.20 　 11/10　　上期　　　 27.40
<1429> 日本アクア 　　東Ｐ 　 -10.07 　 11/ 7　　　3Q　　　 13.24
<1663> Ｋ＆Ｏエナジ 　東Ｐ　　 -9.97 　 11/13　　　3Q　　　 12.98

<5803> フジクラ 　　　東Ｐ　　 -9.97 　 11/ 7　　上期　　　 75.68
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 　東Ｐ　　 -9.90 　 11/12　本決算　　　　　－
<5726> 大阪チタ 　　　東Ｐ　　 -9.78 　 11/10　　上期　　　-16.32
<6779> 日電波 　　　　東Ｐ　　 -9.74 　 11/11　　上期　　　-43.97
<3182> オイシックス 　東Ｐ　　 -9.66 　 11/13　　上期　　　-25.41

<6390> 加藤製 　　　　東Ｐ　　 -9.64 　 11/13　　上期　　　　赤転
<7011> 三菱重 　　　　東Ｐ　　 -9.61 　 11/ 7　　上期　　　 15.30
<1888> 若築建 　　　　東Ｐ　　 -9.49 　 11/10　　上期　　　192.77
<6507> シンフォニア 　東Ｐ　　 -9.42 　 11/ 7　　上期　　　　5.60
<1975> 朝日工 　　　　東Ｐ　　 -9.33 　 11/13　　上期　　　 42.11

<5943> ノーリツ 　　　東Ｐ　　 -9.25 　 11/11　　　3Q　　　328.40
<6460> セガサミー 　　東Ｐ　　 -8.99 　 11/ 7　　上期　　　-67.30
<4974> タカラバイオ 　東Ｐ　　 -8.87 　 11/11　　上期　　　　赤転
<7867> タカラトミー 　東Ｐ　　 -8.61 　 11/11　　上期　　　 -0.55
<4755> 楽天グループ 　東Ｐ　　 -8.47 　 11/13　　　3Q　　　　赤縮

<3135> マーケットＥ 　東Ｐ　　 -8.44 　 11/13　　　1Q　　　　赤転
<6284> ＡＳＢ機械 　　東Ｐ　　 -8.17 　 11/12　本決算　　　　6.30
<4182> 菱ガス化 　　　東Ｐ　　 -7.83 　 11/10　　上期　　　-15.93
<5233> 太平洋セメ 　　東Ｐ　　 -7.74 　 11/11　　上期　　　 -6.86
<6363> 酉島 　　　　　東Ｐ　　 -7.73 　 11/12　　上期　　　　黒転

<8037> カメイ 　　　　東Ｐ　　 -7.73 　 11/13　　上期　　　　5.41
<5957> 日東精 　　　　東Ｐ　　 -7.53 　 11/13　　　3Q　　　 -8.50
<3926> オープンドア 　東Ｐ　　 -7.50 　 11/ 7　　上期　　　　赤拡
<3741> セック 　　　　東Ｐ　　 -7.44 　 11/12　　上期　　　　9.89
<7012> 川重 　　　　　東Ｐ　　 -7.43 　 11/11　　上期　　　 49.03

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

