決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三菱重、フジクラ、ＳＢＧ (11月7日～13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6525> コクサイエレ 東Ｐ -30.53 11/11 上期 -20.69
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ -25.35 11/11 3Q 25.21
<285A> キオクシア 東Ｐ -24.28 11/13 上期 -66.25
<5991> ニッパツ 東Ｐ -20.58 11/12 上期 -26.47
<6707> サンケン 東Ｐ -18.46 11/11 上期 赤縮
<3993> パークシャ 東Ｐ -15.56 11/13 本決算 －
<7717> Ｖテク 東Ｐ -15.07 11/12 上期 赤拡
<4092> 日本化 東Ｐ -13.80 11/11 上期 -42.58
<4337> ぴあ 東Ｐ -13.49 11/13 上期 184.81
<4922> コーセー 東Ｐ -13.47 11/10 3Q -34.53
<6055> Ｊマテリアル 東Ｐ -13.04 11/12 上期 44.91
<6820> アイコム 東Ｐ -12.49 11/11 上期 -31.38
<8061> 西華産 東Ｐ -12.49 11/ 7 上期 -11.86
<5016> ＪＸ金属 東Ｐ -12.23 11/11 上期 2.86
<7745> Ａ＆Ｄホロン 東Ｐ -12.11 11/ 7 上期 4.59
<9069> センコーＨＤ 東Ｐ -11.86 11/13 上期 -5.68
<7915> ＮＩＳＳＨＡ 東Ｐ -11.68 11/11 3Q -58.36
<3436> ＳＵＭＣＯ 東Ｐ -11.62 11/11 3Q -91.64
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ -11.12 11/11 上期 152.29
<6361> 荏原 東Ｐ -11.10 11/13 3Q 10.36
<3853> アステリア 東Ｐ -10.61 11/ 7 上期 黒転
<4849> エン 東Ｐ -10.24 11/13 上期 11.27
<7220> 武蔵精密 東Ｐ -10.20 11/10 上期 27.40
<1429> 日本アクア 東Ｐ -10.07 11/ 7 3Q 13.24
<1663> Ｋ＆Ｏエナジ 東Ｐ -9.97 11/13 3Q 12.98
<5803> フジクラ 東Ｐ -9.97 11/ 7 上期 75.68
<2120> ＬＩＦＵＬＬ 東Ｐ -9.90 11/12 本決算 －
<5726> 大阪チタ 東Ｐ -9.78 11/10 上期 -16.32
<6779> 日電波 東Ｐ -9.74 11/11 上期 -43.97
<3182> オイシックス 東Ｐ -9.66 11/13 上期 -25.41
<6390> 加藤製 東Ｐ -9.64 11/13 上期 赤転
<7011> 三菱重 東Ｐ -9.61 11/ 7 上期 15.30
<1888> 若築建 東Ｐ -9.49 11/10 上期 192.77
<6507> シンフォニア 東Ｐ -9.42 11/ 7 上期 5.60
<1975> 朝日工 東Ｐ -9.33 11/13 上期 42.11
<5943> ノーリツ 東Ｐ -9.25 11/11 3Q 328.40
<6460> セガサミー 東Ｐ -8.99 11/ 7 上期 -67.30
<4974> タカラバイオ 東Ｐ -8.87 11/11 上期 赤転
<7867> タカラトミー 東Ｐ -8.61 11/11 上期 -0.55
<4755> 楽天グループ 東Ｐ -8.47 11/13 3Q 赤縮
<3135> マーケットＥ 東Ｐ -8.44 11/13 1Q 赤転
<6284> ＡＳＢ機械 東Ｐ -8.17 11/12 本決算 6.30
<4182> 菱ガス化 東Ｐ -7.83 11/10 上期 -15.93
<5233> 太平洋セメ 東Ｐ -7.74 11/11 上期 -6.86
<6363> 酉島 東Ｐ -7.73 11/12 上期 黒転
<8037> カメイ 東Ｐ -7.73 11/13 上期 5.41
<5957> 日東精 東Ｐ -7.53 11/13 3Q -8.50
<3926> オープンドア 東Ｐ -7.50 11/ 7 上期 赤拡
<3741> セック 東Ｐ -7.44 11/12 上期 9.89
<7012> 川重 東Ｐ -7.43 11/11 上期 49.03
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース