決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 三井Ｅ＆Ｓ、メルカリ、エムスリー (11月7日～13日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 セントケア <2374>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.6％増の13.6億円となり、従来の28.6％減益予想から一転して増益で着地。
★No.2 三井海洋 <6269>
25年12月期の連結最終利益を従来予想の427億円→520億円(前期は348億円)に22.0％上方修正し、増益率が22.5％増→49.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
★No.5 フォーラムＥ <7088>
26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比19.5％増の24.6億円に伸び、従来の5.6％減益予想から一転して増益で着地。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<2374> セントケア 東Ｐ +47.45 11/ 7 上期 2.55
<6269> 三井海洋 東Ｐ +39.40 11/12 3Q 42.90
<3103> ユニチカ 東Ｐ +38.58 11/11 上期 319.46
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ +35.85 11/12 上期 59.30
<7088> フォーラムＥ 東Ｐ +33.65 11/10 上期 19.52
<7718> スター精 東Ｐ +33.35 11/12 3Q 9.34
<2413> エムスリー 東Ｐ +31.26 11/12 上期 26.16
<4980> デクセリ 東Ｐ +25.29 11/12 上期 -12.16
<6768> タムラ 東Ｐ +23.96 11/10 上期 46.14
<4046> 大阪ソーダ 東Ｐ +23.46 11/ 7 上期 24.01
<5706> 三井金属 東Ｐ +22.14 11/11 上期 1.96
<4933> Ｉｎｅ 東Ｐ +21.01 11/ 7 3Q -28.44
<8919> カチタス 東Ｐ +19.04 11/ 7 上期 31.97
<7202> いすゞ 東Ｐ +18.53 11/12 上期 -14.82
<4385> メルカリ 東Ｐ +18.02 11/ 7 1Q 59.76
<6062> チャームケア 東Ｐ +17.73 11/ 7 1Q 18.88
<8881> 日神ＧＨＤ 東Ｐ +17.30 11/ 7 上期 834.88
<4390> アイピーエス 東Ｐ +16.76 11/ 7 上期 45.72
<6800> ヨコオ 東Ｐ +16.35 11/11 上期 22.27
<6448> ブラザー 東Ｐ +15.89 11/10 上期 -2.37
<5715> 古河機金 東Ｐ +14.86 11/ 7 上期 83.69
<7242> カヤバ 東Ｐ +14.64 11/12 上期 170.51
<6298> ワイエイシイ 東Ｐ +14.52 11/13 上期 109.55
<7733> オリンパス 東Ｐ +14.49 11/ 7 上期 -34.91
<7762> シチズン 東Ｐ +14.46 11/12 上期 32.05
<3221> ヨシックス 東Ｐ +14.31 11/ 7 上期 14.58
<4828> ビーエンジ 東Ｐ +14.19 11/ 7 上期 39.59
<3659> ネクソン 東Ｐ +13.34 11/11 3Q -21.10
<1803> 清水建 東Ｐ +13.13 11/ 7 上期 114.67
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 東Ｐ +13.00 11/13 本決算 13.19
<6370> 栗田工 東Ｐ +12.79 11/ 7 上期 14.76
<6379> レイズネク 東Ｐ +12.71 11/13 上期 120.26
<3788> ＧＭＯ－ＧＳ 東Ｐ +12.44 11/12 3Q 13.66
<1871> ピーエス 東Ｐ +12.22 11/11 上期 18.51
<5110> 住友ゴ 東Ｐ +12.13 11/12 3Q 427.09
<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ +12.10 11/13 上期 -19.70
<3040> ソリトン 東Ｐ +11.94 11/ 7 3Q 78.12
<6652> ＩＤＥＣ 東Ｐ +11.86 11/ 7 上期 98.84
<1963> 日揮ＨＤ 東Ｐ +11.83 11/11 上期 9.24
<2801> キッコマン 東Ｐ +11.70 11/ 7 上期 -9.09
<9031> 西鉄 東Ｐ +11.56 11/13 上期 8.83
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ +11.49 11/12 上期 70.80
<7246> プレス工 東Ｐ +10.76 11/11 上期 4.37
<3097> 物語コーポ 東Ｐ +10.70 11/ 7 1Q 22.45
<8804> 東建物 東Ｐ +10.70 11/13 3Q -22.39
<3315> 日本コークス 東Ｐ +10.64 11/11 上期 黒転
<7893> プロネクサス 東Ｐ +10.43 11/10 上期 -33.30
<6235> オプトラン 東Ｐ +10.16 11/11 3Q -62.86
<2681> ゲオＨＤ 東Ｐ +10.14 11/ 7 上期 7.13
<4540> ツムラ 東Ｐ +10.12 11/10 上期 -29.84
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
