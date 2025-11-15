―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から14日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　セントケア <2374>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.6％増の13.6億円となり、従来の28.6％減益予想から一転して増益で着地。

★No.2　三井海洋 <6269>
　25年12月期の連結最終利益を従来予想の427億円→520億円(前期は348億円)に22.0％上方修正し、増益率が22.5％増→49.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

★No.5　フォーラムＥ <7088>
　26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比19.5％増の24.6億円に伸び、従来の5.6％減益予想から一転して増益で着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<2374> セントケア 　　東Ｐ 　 +47.45 　 11/ 7　　上期　　　　2.55
<6269> 三井海洋 　　　東Ｐ 　 +39.40 　 11/12　　　3Q　　　 42.90
<3103> ユニチカ 　　　東Ｐ 　 +38.58 　 11/11　　上期　　　319.46
<5805> ＳＷＣＣ 　　　東Ｐ 　 +35.85 　 11/12　　上期　　　 59.30
<7088> フォーラムＥ 　東Ｐ 　 +33.65 　 11/10　　上期　　　 19.52

<7718> スター精 　　　東Ｐ 　 +33.35 　 11/12　　　3Q　　　　9.34
<2413> エムスリー 　　東Ｐ 　 +31.26 　 11/12　　上期　　　 26.16
<4980> デクセリ 　　　東Ｐ 　 +25.29 　 11/12　　上期　　　-12.16
<6768> タムラ 　　　　東Ｐ 　 +23.96 　 11/10　　上期　　　 46.14
<4046> 大阪ソーダ 　　東Ｐ 　 +23.46 　 11/ 7　　上期　　　 24.01

<5706> 三井金属 　　　東Ｐ 　 +22.14 　 11/11　　上期　　　　1.96
<4933> Ｉｎｅ 　　　　東Ｐ 　 +21.01 　 11/ 7　　　3Q　　　-28.44
<8919> カチタス 　　　東Ｐ 　 +19.04 　 11/ 7　　上期　　　 31.97
<7202> いすゞ 　　　　東Ｐ 　 +18.53 　 11/12　　上期　　　-14.82
<4385> メルカリ 　　　東Ｐ 　 +18.02 　 11/ 7　　　1Q　　　 59.76

<6062> チャームケア 　東Ｐ 　 +17.73 　 11/ 7　　　1Q　　　 18.88
<8881> 日神ＧＨＤ 　　東Ｐ 　 +17.30 　 11/ 7　　上期　　　834.88
<4390> アイピーエス 　東Ｐ 　 +16.76 　 11/ 7　　上期　　　 45.72
<6800> ヨコオ 　　　　東Ｐ 　 +16.35 　 11/11　　上期　　　 22.27
<6448> ブラザー 　　　東Ｐ 　 +15.89 　 11/10　　上期　　　 -2.37

<5715> 古河機金 　　　東Ｐ 　 +14.86 　 11/ 7　　上期　　　 83.69
<7242> カヤバ 　　　　東Ｐ 　 +14.64 　 11/12　　上期　　　170.51
<6298> ワイエイシイ 　東Ｐ 　 +14.52 　 11/13　　上期　　　109.55
<7733> オリンパス 　　東Ｐ 　 +14.49 　 11/ 7　　上期　　　-34.91
<7762> シチズン 　　　東Ｐ 　 +14.46 　 11/12　　上期　　　 32.05

<3221> ヨシックス 　　東Ｐ 　 +14.31 　 11/ 7　　上期　　　 14.58
<4828> ビーエンジ 　　東Ｐ 　 +14.19 　 11/ 7　　上期　　　 39.59
<3659> ネクソン 　　　東Ｐ 　 +13.34 　 11/11　　　3Q　　　-21.10
<1803> 清水建 　　　　東Ｐ 　 +13.13 　 11/ 7　　上期　　　114.67
<3769> ＧＭＯ－ＰＧ 　東Ｐ 　 +13.00 　 11/13　本決算　　　 13.19

<6370> 栗田工 　　　　東Ｐ 　 +12.79 　 11/ 7　　上期　　　 14.76
<6379> レイズネク 　　東Ｐ 　 +12.71 　 11/13　　上期　　　120.26
<3788> ＧＭＯ－ＧＳ 　東Ｐ 　 +12.44 　 11/12　　　3Q　　　 13.66
<1871> ピーエス 　　　東Ｐ 　 +12.22 　 11/11　　上期　　　 18.51
<5110> 住友ゴ 　　　　東Ｐ 　 +12.13 　 11/12　　　3Q　　　427.09

<7911> ＴＯＰＰＡＮ 　東Ｐ 　 +12.10 　 11/13　　上期　　　-19.70
<3040> ソリトン 　　　東Ｐ 　 +11.94 　 11/ 7　　　3Q　　　 78.12
<6652> ＩＤＥＣ 　　　東Ｐ 　 +11.86 　 11/ 7　　上期　　　 98.84
<1963> 日揮ＨＤ 　　　東Ｐ 　 +11.83 　 11/11　　上期　　　　9.24
<2801> キッコマン 　　東Ｐ 　 +11.70 　 11/ 7　　上期　　　 -9.09

<9031> 西鉄 　　　　　東Ｐ 　 +11.56 　 11/13　　上期　　　　8.83
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　東Ｐ 　 +11.49 　 11/12　　上期　　　 70.80
<7246> プレス工 　　　東Ｐ 　 +10.76 　 11/11　　上期　　　　4.37
<3097> 物語コーポ 　　東Ｐ 　 +10.70 　 11/ 7　　　1Q　　　 22.45
<8804> 東建物 　　　　東Ｐ 　 +10.70 　 11/13　　　3Q　　　-22.39

<3315> 日本コークス 　東Ｐ 　 +10.64 　 11/11　　上期　　　　黒転
<7893> プロネクサス 　東Ｐ 　 +10.43 　 11/10　　上期　　　-33.30
<6235> オプトラン 　　東Ｐ 　 +10.16 　 11/11　　　3Q　　　-62.86
<2681> ゲオＨＤ 　　　東Ｐ 　 +10.14 　 11/ 7　　上期　　　　7.13
<4540> ツムラ 　　　　東Ｐ 　 +10.12 　 11/10　　上期　　　-29.84

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース