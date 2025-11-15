¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡× ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¸ì¤ëÉã¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤Æ´Ñ¡¢·ëº§¼°¤Ï¡Ö·»Äï3¿ÍÌÜ¤À¤«¤é¡ØË°¤¤¿¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤¬¡¢11·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯89¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¼«¿È¤Î·ëº§¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡õºÊ¡¦¹¬»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÈà¡ÊÎÉ½ã¡Ë¤ÏÈà¤Ê¤ê¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÀß·×¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀß·×¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡£¤³¤ì¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢4ÈÖÌÜ¤¬¡Ø¤¦¤Á¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¡¢¼Çµï¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£Èà¤Ï¶á¤¤¾Íè¡¢Èó¾ï¤ËÃøÌ¾¤Ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÉ½ã¤Ï¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î»Ò°é¤Æ´Ñ¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÂÐ¾ÝÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ï1¤Ä¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£»Ò¤É¤â¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ö²¶¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£ÎÉ½ã¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤¬¤É¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¹õÌø¤Ï¡¢¡Ö¡Ø40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð´ªÅö¤¹¤ë¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤ËÎÉ½ã¤Ï¡ÖÉã¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬4¿Í¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡È¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÉ½ã¤Ï40ºÐ¤Î»þ¡¢12ºÐÇ¯²¼¤Ç°å»Õ¤Î¹¬»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£·»¤Î¾Ò²ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÇ®Îõ¤ÊÎø°¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ø·ëº§¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÁá¤¯·ëº§¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é3¥«·î¤Ç·ëº§¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ëº§¼°¤Ç¤Î¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£Ä¹ÃË¡¢»°ÃË¤ËÂ³¤¤¤Æ·»Äï3¿ÍÌÜ¤Î¼°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î·ëº§¼°¤ËË°¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ØÁá¤¯¡¢Áá¤¯¡£Ã»¤¯¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¾å¡¢²ÈÂ²¤ÎÀÊ¤¬¶ù¤Ã¤³¤Ê¤Î¤¬·ù¤Ç¡Ø¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤ÀÊ¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¡£¼Çµï´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈäÏª±ã¤Ç¤ÎÎ¾²È¿ÆÂ²¤ÎÀÊ¤Ï¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤òÃæ±û¤Ë¡¢º¸±¦¤ËÊÂ¤Ö·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¥µ¥ß¥Ã¥È¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤Ï¶¯Îõ¤Ê¡ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡Ë¡×¤È°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤ÏÈäÏª±ã¤ÎÅÓÃæ¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Î°§»¢¤Ï²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥Þ¥¤¥¯Âß¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î½ÐÍè»ö¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë