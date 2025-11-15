『映画ラストマン』初恋も、復縁も、大人の恋も…三角関係もぼっ発！ “恋”を予感させる場面写真解禁
福山雅治が主演する『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』より、登場人物たちそれぞれのLOVEを予感させる場面写真が解禁となった。
【写真】大泉洋×吉田羊、今田美桜×永瀬廉の関係は？ 『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』場面写真
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。
映画では“FIRST LOVE”とサブタイトルにあるように、登場人物たちの恋愛模様も見どころのひとつ．この度解禁されたのは、それぞれのLOVEを予感させる場面写真。
学生時代、米国の同じ大学に通っていた皆実（福山）と、彼の初恋の人であるナギサ（宮沢りえ）は出会い、幸せな日常をおくっていた。FBI特別捜査官となった今、ロシアから米国へ亡命を図るナギサから助けを求められ、再会を果たす皆実だが、どこか切ない表情を浮かべる2人。皆実とナギサの過去には、いったい何があったのか…？
さらに、連続ドラマでは元恋人でありつつ、仕事上のライバルとして描かれていた心太朗（大泉）と佐久良（吉田羊）。ドラマファンは2人の関係性も気になるところだが、今回、一緒に食事をする姿が切り取られた場面写真が解禁となった。果たして進展があったのか…？ 口を開けば言い合いになる2人の、連続ドラマから2年越しに描かれる丁々発止の掛け合いも健在だ。
そして、連続ドラマでは吾妻（今田美桜）に思いを寄せる泉（永瀬廉）が食事に誘うも度々断られ、思わずヤキモキしてしまうような関係が続いた2人だったが、映画では交換研修プログラムで新たにFBIから派遣されてきたクライド・ユン捜査官（ロウン）の登場で泉が大ピンチに？ 場面写真では、捜査一課を訪れたユンが吾妻と握手を交わす姿が切り取られている。ユンは優秀な捜査官という評判と同時に、かなりのプレーボーイだといううわさも。そんなユンと吾妻のやりとりを見て焦りを感じる泉。突然のライバル登場に、果たして泉はどうするのか…？
『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』は、12月24日より全国公開。
【写真】大泉洋×吉田羊、今田美桜×永瀬廉の関係は？ 『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』場面写真
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。
映画では“FIRST LOVE”とサブタイトルにあるように、登場人物たちの恋愛模様も見どころのひとつ．この度解禁されたのは、それぞれのLOVEを予感させる場面写真。
さらに、連続ドラマでは元恋人でありつつ、仕事上のライバルとして描かれていた心太朗（大泉）と佐久良（吉田羊）。ドラマファンは2人の関係性も気になるところだが、今回、一緒に食事をする姿が切り取られた場面写真が解禁となった。果たして進展があったのか…？ 口を開けば言い合いになる2人の、連続ドラマから2年越しに描かれる丁々発止の掛け合いも健在だ。
そして、連続ドラマでは吾妻（今田美桜）に思いを寄せる泉（永瀬廉）が食事に誘うも度々断られ、思わずヤキモキしてしまうような関係が続いた2人だったが、映画では交換研修プログラムで新たにFBIから派遣されてきたクライド・ユン捜査官（ロウン）の登場で泉が大ピンチに？ 場面写真では、捜査一課を訪れたユンが吾妻と握手を交わす姿が切り取られている。ユンは優秀な捜査官という評判と同時に、かなりのプレーボーイだといううわさも。そんなユンと吾妻のやりとりを見て焦りを感じる泉。突然のライバル登場に、果たして泉はどうするのか…？
『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』は、12月24日より全国公開。