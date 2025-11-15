¹â2¤Çµ¬³Ê³°HR¡ÖÀÐ¸¶¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡¡ÂÎ½Å110kg¡¢¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È210kg¡ÄÂçÊª´¶¤¬Éº¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¡½¡½¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡¦ÀÐ¸¶Íª»ñÏº
ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡¡¹â¹»¤ÎÉô2²óÀï
¡ÖÍò¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¤¬¡¢¿ÀµÜ¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡½¡½¡£Ìîµå¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ï15Æü¡¢¹â¹»¤ÎÉô2²óÀï¤Ç¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ê¶áµ¦¡Ë¤¬ÃæµþÂçÃæµþ¡ÊÅì³¤¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó3ËÜ¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç7-0¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£ÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢5ÈÖ¡¦ÀÐ¸¶Íª»ñÏºº¸Íã¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬µÕÊý¸þ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¾×·â¥¢¡¼¥Á¡£±ýÇ¯¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸ÆÉ¤ßÌ¾¤Ç¡ÖÍò¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Î¡Ö¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡×¤¬ÂÇÀÊ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¿ÀµÜ¤¬¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿2²óÀèÆ¬¡£ÀÐ¸¶¤Ï³°³Ñ¹â¤á¤ËµÕ¤é¤ï¤º¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤È¡¢¤É¥Ç¥«¤¤ÂÇµå¤¬¿ÀµÜ¤Î¶õ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎËö¤Ë±¦Ãæ´ÖºÇ¿¼Éô¤ËÃåÃÆ¡£¹â¹»ÄÌ»»15ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸ø¼°Àï1¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡178¥»¥ó¥Á¡¢110¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤«¤é¹â¹»À¸Î¥¤ì¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¡£¡Ö¸ø¼°Àï¤Ç1ËÜ¤âÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¿ÀµÜ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï·ë¹½ÎÉ¤¤¼ê±þ¤¨¤Ç¡Ø¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤âÊü¤Á¡¢2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£3È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤ÏÀÐ¸¶Íª»ñÏº¡£ÁÄÉã¤Î¡ÖÀÐ¸¶¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡Ù¤À¤í¤¦¡×¤Î°ìÀ¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍª»ñÏº¡£¡ÈËÜ²È¡ÉÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Î¡ÖÍò¤ò¸Æ¤ÖÃË¡×¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤È¤¤¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÌ¾Á°Éé¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤âÍò¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È100ÅÀËþÅÀ¤Î²óÅú¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤ëÂçÊª¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡²¬»³»Ô½Ð¿È¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®1¤«¤é¡£ÍÄÃÕ±à¤Ç¿Í°ìÇÜÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¹â¹»Æþ³Ø»þÅÀ¤Ç117¥¥í¤¢¤Ã¤¿¡£Åö½é150¥¥í¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È¤Ï210¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ó¡¢ÄãÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶ÚÎÏ¤òËá¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï¸ºÎÌ»ØÎá¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ï15¥¥í¸º¤Î95¥¥í¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¯¡£¼þ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ë¼«¼çÅª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¥ì¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ö¡£¶ÚÆù¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯ÂÇ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆ´¤ì¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ï¶áµ¦Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÅö³Î¤µ¤»¡¢Æþ³Ø¸å½é¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¶»Ìö¤ë¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï½©¤ÎÆüËÜ°ì¡£ÎáÏÂ¤Î¡Ö¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡×¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¹Ó¡¹¤·¤¤½©¤ÎÍò¤ò¿ÀµÜ¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
