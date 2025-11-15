ビビアン・スー、ピラティス中のボディライン際立つ姿に「カッコよすぎ」「無駄がないスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/15】タレントのビビアン・スーが、11月13日に公式X（旧Twitter）を更新。ピラティスのトレーニング中の美しいボディラインを公開し、話題になっている。
【写真】ビビアン・スー「無駄がない」ピラティス中の美ボディ
ビビアンは「Pilates ちゃんとご飯食べて、運動も忘れずに。一緒に健康でいよう」とつづり、ピラティスのトレーニング姿を公開。美しいボディラインが見える服装で「＃インナーマッスルを安定させ腕に力を均等に入れよう」と器具を使い筋肉を鍛えている姿を披露している。
この投稿には「体のラインが素敵」「鍛えられている細さでカッコよすぎ」「無駄がないスタイル」「姿勢が綺麗」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
