映画版の「奥様は魔女」（2005年）でニコール・キッドマン演じるサマンサの夫・ダーリンを演じた俳優のウィル・フェレルが、撮影外での負傷により、Netflixの新作ゴルフコメディの撮影を一時休止しているという。「軽傷」により全10回のコメディドラマの撮影から一時退くことになったと言われるウィルだが、負傷の原因については明かされていない。



【写真】「エルフ～サンタの国からやってきた～」の続編を断ったこともある

制作関係者がTMZに話したところによれば、ウィルはロサンゼルス郊外にあるバイシクル・カジノでの撮影が予定されていたが、今週中に「安全または快適」に行うことが「不可能」であるとして、キャンセルを強いられたという。



9月にNetfiixネットフリックスによって発表されたこの新番組は、ウィルにとって初のテレビコメディとなる。ウィルが架空の伝説的ゴルフ選手、俳優のルーク・ウィルソンがその友人でライバルでもあるプロゴルファーを演じる予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）