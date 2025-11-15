歌手の和田アキ子（75）が15日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ラジオ生放送のCM中に突然電話をかけた大物を明かす場面があった。

番組終盤、いつものように後番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）のパーソナリティーを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおと富澤たけしがスタジオにあいさつに来たことを明かした和田。「ありがたいね。今日は宮城のお米いただきましたね」と感謝した。

そこで「それで“大魔神、佐々木（主浩）くんの電話番号知ってますか？僕、前書いてたのを忘れちゃったんで”って。“なんで？”って言ったら、“（宮城）県人会で、いろいろとイベントやりたいんです”って言うから、“あ、いいよ”って教えて」とサンドとのやり取りを明かし、「ほんなら佐々木にも一応（電話）かけとかなあかんなって（かけたら）出て。びっくりしてましたね」と笑った。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「そうですね。このCMが明ける5秒前までしゃべってました」と明かすと、和田は「で、しゃべってましたら、うちのスタッフから“もうそろそろ”って言われて。もうね、生かどうかも忘れるんですね」と苦笑いを浮かべた。

垣花アナも「忘れないでくださいよ。佐々木さんもびっくりしたと思いますよ」とツッコミ。和田も「“あ、どうしました？”って言ってたから」と生放送時間中の電話に驚いていたことを明かした。

和田と佐々木氏は付き合いも長く、親交も深いことで知られている。垣花アナは「最近でも僕ちょっとご一緒させてもらった時に東京ドームにアッコさんが観戦に行ったときに“東京ドームに佐々木おるらしい”ってアッコさんが聞いて、その場で、“ちょっと佐々木おるんなら来いや”って電話かけて、佐々木さん、やっぱり実際にすぐ来てくださいましたね。飛ぶようにいらっしゃいました」と笑った。