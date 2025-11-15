秋田県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「横手市」「男鹿市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国10〜70代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、秋田県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「毎日食べたいくらい横手焼きそばがすきだから」（30代女性／埼玉県）、「横手は意外と賑わいがありそうなイメージです」（30代女性／福島県）、「自然が豊かで暮らしやすそうだから」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者からは「なまはげ文化を体験してみたいから」（50代女性／愛知県）、「男鹿半島がかっこよかった。伝統文化が面白い」（20代女性／香川県）、「山側はクマがでるので心配です。秋田の名物ナマハゲやハタハタを満喫したいです」（60代女性／沖縄県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「都会すぎない落ち着いた環境で家族生活してみたい」（40代女性／長崎県）、「きりたんぽや稲庭うどんなど素朴だけど美味しい郷土料理があるから」（20代女性／兵庫県）、「秋田県内で一番栄えているし、自然も豊かだから」（20代男性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
同率2位：横手市／18票同率2位は「横手市」でした。秋田県南部に位置する横手市は、冬の「かまくら」で有名な雪国の風情ある都市です。農産物も豊富で、自然と共生する暮らしができる点が移住先としての魅力。温泉地も多く、のんびりとした生活を求める人に支持されています。
同率2位：男鹿市／18票同率で2位に入った「男鹿市」は、男鹿半島の自然美と海の幸が楽しめる人気のエリア。「なまはげ」で知られる伝統文化が色濃く残っており、独特の魅力を持つ地域です。海岸線の景観や温泉地も豊富で、暮らしの中で観光気分が味わえます。
回答者からは「なまはげ文化を体験してみたいから」（50代女性／愛知県）、「男鹿半島がかっこよかった。伝統文化が面白い」（20代女性／香川県）、「山側はクマがでるので心配です。秋田の名物ナマハゲやハタハタを満喫したいです」（60代女性／沖縄県）などのコメントがありました。
1位：秋田市／155票1位は「秋田市」でした。秋田県の県庁所在地であり、自然との調和が感じられる街。秋田新幹線の停車駅や空港のアクセスも良く、都市の利便性と豊かな四季を楽しめる点が評価されています。祭りや温泉など地域文化も盛んで、多くの人から支持を集めました。
回答者のコメントを見ると「都会すぎない落ち着いた環境で家族生活してみたい」（40代女性／長崎県）、「きりたんぽや稲庭うどんなど素朴だけど美味しい郷土料理があるから」（20代女性／兵庫県）、「秋田県内で一番栄えているし、自然も豊かだから」（20代男性／長崎県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)