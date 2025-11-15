「これは貴重!!!」…Perfumeあ〜ちゃん、婚姻届公開 証人も明かす「え、泣いちゃう…」
一般男性との結婚を発表したテクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が15日、自身のインスタグラムを更新。証人の名前が記載された婚姻届を公開した。
【写真】「これは貴重!!!」…証人を記した婚姻届を公開したPerfumeあ〜ちゃん
「保証人は、2人がしてくれました」とかしゆかとのっちとの3ショットをアップ。公開された婚姻届にはあ〜ちゃんの本名・西脇綾香とかしゆか、のっちそれぞれの本名である樫野有香、大本彩乃の名前が記されていた。
「書き間違いしたら怖いから一応 って5枚分書いてもらったけど結果、聖書が5枚完成」「これはそのうちの1枚近くで見守ってくれてる 守神様」とつづった。
この投稿に「うわー！これは貴重!!!」「証人が、イイ！」「こんなに素敵なことがあるなんて」「3人の絆、素敵すぎます」「え、泣いちゃう…」「いろいろなパワーとか想いが詰まった最強の婚姻届」など感激するファンから反響が寄せられた。
