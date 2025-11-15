［ペットライフ 交遊録］若山曜子さん＜２＞

猫のもん（オス、９歳）と暮らしています。

猫は犬に比べてマイペースだと言われますが、これまでたくさんの猫と出会って思うのは、本当にそれぞれ性格が違うということ。

実家にいた猫は、捨てられていたり、けがをしていたりした子ばかり。いわば野良猫出身という共通点がありながら、甘えん坊の子や、けんかっ早い子など一匹ずつ性格が異なる。どの子もはっきり思い出せます。

もんちゃんは、最初に会った時から若干うつろな目をした、ちょっと変わった子猫でした。抱っこすると「どうにでもしてください」と力を抜き、こちらに全体重を預けるのです。

今も性格はそのまま。猫好きの人が我が家へ遊びに来ると逃げずに、抱っこをさせてくれます。

怖がりもせず、喜びもせず、全身の力を抜いて身を任せる。お客さん（私や夫も）がふわふわの毛をなでることに満足すると、「はい、もういいですか」とばかりに軽く蹴りを入れて、さっとどこかへ行ってしまう。とりあえず触らせておくのが一番早く終わると思っているようです。

あまり鳴かず、欲もほとんどありません。ごはんも猫用のもの以外には興味を示さず、テーブルや作業台にも上がりません。お腹（なか）が空（す）いても鳴かず、ただじっと空になったボウルを見つめる後ろ姿に、「あ、ごはんがないのか！」と気づくこともしばしば。

先日も、もんちゃんの寝床になっているマッサージチェアに洗濯かごを置きっぱなしにしていたのに、にゃんとも言わず、その脇で小さく寝ていました。毎回、「もんちゃん、言ってよ〜」と思います。

バスルームの蛇口から水を飲むのが大好きなのに、ごはんと同様、廊下に立ってこちらが気づくまで無言。目が合うときびすを返し、バスルームへ誘導するのです。

ただ、水への執着はかなりのもので、私がお風呂に入っていると今度は湯船から水を飲もうとします。浴室の蛇腹状のドアを前脚で器用にスススッと動かし、できた隙間に頭をぐいっと入れてこじ開けてくるのです。立ち上がって湯船の水をおいしそうに飲むもんちゃん。おかげでバスオイルやバスソルトは使えなくなりました。

もう一つ不思議なのは、決して爪を出さないこと。おもちゃで遊ぶときは爪を立てるのに、私の手に触れそうになると途端に爪を引っ込めます。どんなにはしゃいでいても必ず。もんちゃんを迎えてから、私は一度も引っかき傷ができたことがありません。

自分から甘えてくることはほとんどないので、「もんちゃん、私のことをどう思っているんだろう。ごはんをくれるおばさんくらいの感覚なのかな」と思うこともあります。

でも、私がソファにいるとそっと隣に来て丸まる。部屋を移動すると、いつの間にか同じ部屋にいる。そんな距離感の共同生活も悪くないなと思っています。（料理研究家）

多彩なスープレシピ紹介

この度、「いたわりスープ献立」（主婦と生活社、１７６０円）を発売しました。さっと作れるものや、１時間くらいことこと煮込んで作るスープなど、バラエティー豊かな７１品のレシピを紹介しています。寒くなる季節、滋味深いスープを味わっていただきたいです。