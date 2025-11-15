１５日夕に東京体育館（東京都渋谷区）で行われる「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）の開会式に、聴覚や視覚に障害がある人が通う筑波技術大３年の伊東咲良さん（２１）（茨城県つくば市）がパフォーマーとして出演する。

生まれつき耳が聞こえにくく、ダンスでは周囲の動きと合わせるのは難しいが、磨いてきた技術で晴れ舞台に臨む。

静岡市出身の伊東さんは、幼い時から人工内耳をつけて生活している。ダンスを始めたのは３歳の頃。「聴力が落ちても音楽への苦手意識を持たずに済むように」と母親に勧められた。

踊る時は頭の中で「１、２、３」とカウントを取りながら、周りを見て動きを合わせる。しかし、小学校高学年の頃、コンテストに向けた練習で、健聴者の仲間に「動きが音とずれるなら出ないで」と言われたこともあった。悔し涙がこぼれた。

ダンスをやめようと考えたこともあったが、「今までの努力はどうなるのか」と自身を奮い立たせた。動きを合わせるため、他のメンバーがよく見える位置に変えてもらったり、肩をたたいてリズムを取ってもらったりし、周囲の助けを借りて完成度を上げてきた。

大学ではダンスサークルに所属する。Ｋ―ＰＯＰが好きで、韓国の男性グループ「ＢＴＳ」のダンスなどを踊るのが好きだという。

サークル活動では、これまでの経験や工夫をメンバーに伝えることも多い。一緒に開会式に出る２年の滝沢優さん（２０）は「自分は全く耳が聞こえないので、伊東さんは指でカウントを示してくれる」と信頼を寄せる。

開会式でのパフォーマンスに向け、８月下旬から毎週末に練習を重ねてきた。伊東さんは「心の底から楽しんで踊りたい」と意気込み、デフリンピックを通じ「障害のある人とない人が距離を感じず、共に生きていける社会になるよう、少しずつでも変わってほしい」と願っている。