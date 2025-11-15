巨人から育成ドラフト１位で指名された冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が１５日、東京都内で仮契約した。支度金２９０万円、年俸４００万円（金額は推定）。背番号は「０１１」に決まった。「改めてプロ野球選手になったことを自覚して、人として、また、プロ野球選手として成長していきたいと思います。年も年なので、早い段階で支配下を目指していけたらなと思います」と心境を語った。

左腕から最速１５１キロの直球とキレのいいスライダーが武器。青木スカウトは「左ピッチャーで１４０後半投げられるピッチャーはそういないですしスライダーも空振りが取れますので。身体能力も高いので伸び代も含めて評価させていただきました」と話した。

プロ入りに向けて冨重は落ちる球を習得中。「左バッターの足元だったり、右バッターから逃げるボールを取得中です。ツーシーム、チェンジアップ」と言う。憧れはカブス・今永。「下から浮き上がるストレートを自分も目指して頑張りたい」話した。

対戦したい選手として「阪神の近本選手」と挙げた。「もともと家族が阪神ファンで、よくテレビで見ていて、自分が投げてシミュレーションしたときに、どこに投げても打たれそうだなというのが近本選手」とその理由を明かす。将来対戦するシーンを「自分の強みである曲がり球と今後習得するであろう落ち球のコンビネーション。最後は力強い真っ直ぐで打ち取れたらなと思います」と思い描いた。