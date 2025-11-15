廃食用油の回収をＰＲするＪ３相模原の前田（クラブ提供）

温室効果ガスの排出量削減を促す持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）の普及に向け、Ｊ３の相模原は１６日のホーム琉球戦（午後２時・ギオンス）で家庭などから出る廃食用油の回収を実施する。桐蔭学園高の生徒の提案を受けた取り組みで、来場者に資源循環の重要性について理解を深めてもらう。

「綾瀬市ホームタウンデー」に合わせた企画で、同市が参画するＳＡＦで航空機が飛ぶ世界を実現するプロジェクト「Ｆｒｙ ｔｏ Ｆｌｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ」と連携。スタジアム外周に回収ボックスを設置し、サラダ油、ごま油など常温で液体の植物性油を集める。回収後は市を通してＳＡＦの製造プラントに運ばれる。

提案を行ったのは同校１年の池田晃輔さん。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）のプログラムをきっかけにＳＡＦ推進の活動に携わっており、より多くの人が関心を持つきっかけとしてプロスポーツの訴求力に期待したという。

池田さんは「多様な層を巻き込む契機になる。スポーツの情熱を地球を守る力に変えて脱炭素化に貢献したい」とコメント。クラブは「リーグでも他にないサポーターとの取り組み。“サガミスタ”と一緒にプロジェクトを進めていきたい」と呼び掛けている。（須藤 望夢）