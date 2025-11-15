Perfumeのあ〜ちゃんが（36）が15日、インスタグラムを更新。11日にインスタグラムで発表した、一般男性との結婚の保証人が、ユニットを組む、かしゆか（36）と、のっち（37）だったと明かし、直筆の婚姻届を手にした3ショットを公開した。あ〜ちゃんは「保証人は、ゆかちゃんとのっち 近くで見守ってくれてる守神様」と感謝の思いをつづった。

あ〜ちゃんは11日に「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と報告。「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です」と続け、「もしも、私自身を#で表現するとしたら、#Perfume #歌手#singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〜ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族…いろいろあると思いますが、この中には行く末、 #お母さん #ママ #子供 #babyが私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」。そして「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と今後への決意をつづっていた。