Çò´ÖÈþÎÜ¡¢Èþ¿¬¥«¥Ã¥È¥¢¥Ô¡¼¥ë Å°Äì¤·¤¿ÂÎºî¤êÌÀ¤«¤¹¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡ÚMERCI¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¸µNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î⽩´ÖÈþÎÜ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È4ºý⽬¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØMERCI¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÂÎºî¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¸µNMB¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Èþ¥Ò¥Ã¥×ÂçÃÀÈäÏª
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ ¥ß¡¼¥±¡¼¥Ó¡¼¥Á¤ä¸ÅÅÔ¥Û¥¤¥¢¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤òÉ½¸½¡£ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ä¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ²áµîºÇÂçµé¤ÎÏª½Ð¤ËÄ©¤ó¤À¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Çò´Ö¤Î¡Èº£¡É¤ò¡¢Á¯Îõ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë¹ï¤ó¤ÀÞÕ¿È¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
⽩´Ö¤Ï¡Ö28ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤ÎÂç¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¡£4ºýÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·Á¤Ç28ºÐ¤Î»×¤¤½Ð¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Îµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡¢²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¡£µ¤¸õ¤â²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤«Êý¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¾Ð¤¤¤«¤±¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¡Ø²¹¤«¤¤¤Ê¤¢¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤Ê¤¢¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢µ¤¸õ¤È¤«¤¬À²¤ì¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤¶¤¶¹ß¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£ÌÀ¤ë¤¤»þ¤ÈÌë¤Î·Ê¿§¤È¤«¤âÁ´Á³¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£3ÊâÊâ¤±¤Ð¡¢¡Ø·Ê¿§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¤³¤³¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤º¤Ã¤È¥«¥·¥ã¥«¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã»£¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤Ç¡ÖÂç¤¤¤Áë¤Ç¡¢¥À¥Ê¥ó¤Î³¹¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÉô²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¿¬¤Î·Á¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤ËÁë¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢³°¤«¤é´Ý¸«¤¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¥É¥¥É¥¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¿¬¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÓ¤âåºÎï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¿åÃå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤È¤«¼Ì¿¿½¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¤«·î¤¯¤é¤¤½¸Ãæ¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢1¤«·î´ÖËèÆüÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤âÅ°Äì¤·¤¿¤ê¡¢»¶Êâ¤â¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÏÓ¤ÎºÙ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¿¬¤Ï¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¿¬¤Î¶Ú¥È¥ì¤È¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¿©»ö¤â¡£¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤±¤É²æËý¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸ÊºÎÅÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËèÅÙËèÅÙ¡¢Á´ÉôºÇ¹â¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢300ÅÀ¡ª¡ÊËÜºî¤¬4ºýÌÜ¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¤¢¡¢400ÅÀ¡ª400ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
2025Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯1Ç¯¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤Ç¥í¥±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¹á¹Á¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¿·¤·¤¤Êý¤È¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤È¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤ê¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£°ì¸À¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤òÉ½¤¹¤Ê¤é¡ÖÎéµ·ÎéÀá¡×¤È¸À¤¤¡Ö½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ø²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¡Ø²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£1¤Ä1¤Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢Îé¤«¤é»Ï¤Þ¤êÎé¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¡£½é¿´¤òÂç»ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡£½Ð²ñ¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤âÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤È¤«¹á¹Á¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡£±éµ»¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤¬¡ØÈþÎÜ¤Á¤ã¤ó¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ëÄ©Àï¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
±é¤¸¤¿¤¤Ìò¤¬¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ³Ê°¤¤½÷»Ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤á¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤·Ï¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¸µ¤Åª¤Ê±éµ»¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç48¥°¥ë¡¼¥×¤Î»þ¤È¤«¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ó¤ÊÌò¤¢¤ë¤ó¤ä¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û