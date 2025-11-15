西野未姫、1歳娘の好物使用した手料理公開に称賛の声「身体に良さそう」「何でも手作りするの尊敬」
【モデルプレス＝2025/11/15】元AKB48でタレントの西野未姫が11月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った手料理を公開した。
【写真】26歳元AKB「身体に良さそう」娘の好物使用した手作り大豆おやき
西野は「最近娘が大豆が好きだから大豆おやき作ってみた」とコメント。フライパンの上にずらりと並んだ大豆おやきの写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「素敵なママ」「娘ちゃん喜びそう」「何でも手作りするの尊敬」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元AKB「身体に良さそう」娘の好物使用した手作り大豆おやき
◆西野未姫、娘のために作った手料理披露
西野は「最近娘が大豆が好きだから大豆おやき作ってみた」とコメント。フライパンの上にずらりと並んだ大豆おやきの写真を公開した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「身体に良さそう」「素敵なママ」「娘ちゃん喜びそう」「何でも手作りするの尊敬」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との結婚を発表。2024年10月18日に第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】