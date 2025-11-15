¡Ö¥«¥Í¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤ã¾ÃËÉ¤Ï¤³¤Ê¤¤¡×ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í¤ÎÂç²Ð»ö¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«
ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í»ÔÃæ¿´Éô¤Çº£·î2Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¹©¾ì¤Þ¤¿¤ÏÁÒ¸Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎËÌÄ«Á¯ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNK¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤¬10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡ËÊó¤¸¤¿¡£
NK¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤ÏÊ¿¾í»Ô¤òÅìÀ¾¤Ë²£ÀÚ¤ëÂçÆ±¹¾¤Î»ÙÎ®¡¦ÉáÄÌ¹¾¡Ê¥Ý¥È¥ó¥¬¥ó¡Ë±è¤¤¤ÇÈ¯À¸¡£¸½¾ì¤ÏÄ¶¹âÁØ·úÃÛ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÌøµþ¡Ê¥ê¥å¥®¥ç¥ó¡Ë¥Û¥Æ¥ë¡×¤ä¡ÖÁÄ¹ñ²òÊüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°´Û¡×¤Ë¶á¤¤ÃÏ°è¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ±ÒÀ±²èÁü´ë¶È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥Ö¥¹¡ÊPlanet Labs¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2Æü¸áÁ°11»þ50Ê¬º¢¡¢ÉáÄÌ¹¾ËÌ´ß¤«¤éÇ»¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ëÍÍ»Ò¤¬Á¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤Î²ÐºÒ¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFIRMS¡×¤â¡¢Æ±Æü¸áÁ°10»þ34Ê¬¤ËÆ±ÃÏÅÀ¤Ç²ÐºÒ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾µ¡´Ø¤Î´ÑÂ¬»þ´Ö¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ï°ìÄê»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÃ²Ð¤µ¤ì¤º¤ËÇ³¤¨Â³¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈNK¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢3Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÒÀ±²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î·úÊª¤¬´°Á´¤Ë¾Æ¼º¤·¡¢¼þÊÕ°ìÂÓ¤¬¹õ¤¯¾Ç¤²¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤«¤é¤Ï²ÐºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø¼°È¯É½¤äÊóÆ»¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Èï³²¤Îµ¬ÌÏ¤ä¿ÍÅªÈï³²¤ÎÍÌµ¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤ËÅö¤¿¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¾ÃËÉ¤Ïµ¡Ç½¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ç°ÂÁ´Éô¡Ê·Ù»¡¡Ë¤Î»±²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÃËÉÂâ¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤ÎÉÔÂ¤ÈÏ·µà²½¡¢¤½¤·¤ÆÇ³ÎÁ¤Î·çÇ¡¤Ë¤è¤ê¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤ÐÃæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¿·µÁ½£¡Ê¥·¥Ë¥¸¥å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾ÃËÉÂâ¤Ë½ÐÆ°¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤¬Ç³ÎÁÂå¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÄÌÊó¤ËÈ¼¤Ã¤Æ³ÆÀ¤ÂÓ3Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó210±ß¡ËÄøÅÙ¤ÎÇ³ÎÁÈñ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤¬50Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3500±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï16.7¥ö·îÊ¬¤Î·îµë¤ËÁêÅö¤·¡¢°ìÈÌ½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ê½Å²Ù¤À¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÄÌÊó¤ò¤¿¤á¤é¤¤¡¢Èï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤â¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ä»ÜÀß¤ÎËÉ²ÐÂÐºö¤âÉÔÅ°Äì¤À¡£Ì±´Ö¤Î½»Âð¤ä°ìÈÌ¤Î¹©¾ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·³»ö»ÜÀß¤äÅ´Æ»¤Ç¤â½ÅÂç¤Ê²ÐºÒ¤¬·«¤êÊÖ¤·µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÌÜ·âÃÌ¡ÛËÌÄ«Á¯¥ß¥µ¥¤¥ë¹©¾ì¡Ö£±£°£°£°¿Í»àË´¡×ÇúÈ¯»ö¸Î¤Î°¤É¡¶«´¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢²ÐºÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤âÌµ¿À·Ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤À¡£²Ðµ¤¸·¶Ø¤È¤¹¤Ù¤³Æ¼ï¤Î¹©¾ìÆâ¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥³¤òÊÒ¼ê¤ËÊâ¤²ó¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤¬²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£