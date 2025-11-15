スーパーでのコメの平均価格が、約半年ぶりに最高値を更新。政府は「重点支援地方交付金」を追加する形で“おこめ券”を推奨したい考えですが、実際にどうするかは自治体に委ねられます。届くとすればいつ頃か、導入済みの自治体の例をもとに考えます。

■コメの平均価格、半年ぶり最高値更新

森圭介アナウンサー

「全国のスーパーでのコメ平均価格が、農林水産省から発表されました。最新の数字（11月3日〜9日）が 5キロで4316円ということで、前の週（4235円）よりも上がっています。過去最高値で、約半年ぶりの最高値更新になりました」

「そんな中、政府が物価高対策として検討しているのがおこめ券です。耳にする機会も増えてきました。今回は国の政策の一環として進めることが検討されています。ただ既に自治体独自で自分たちの予算を使って、おこめ券を配っているところがあります」

■「ずっと待ってました」「うれしい」

森アナウンサー

「（その1つが）東京・台東区です。区内の高坂米店では『おこめ券取扱店』というシールが貼られています。お客さんがお米をおこめ券で購入する姿が見られました。1枚440円で、ある人は7枚使って買っていました」

3人暮らしの60代の区民

「3人なので20枚来ました。ずっと待ってました」

4人暮らし（70代）

「いっぱいあるよ。8800円ゲット。うれしいわよ。毎日食べるものだし」

■1世帯につき原則4400円分を配布

森アナウンサー

「実際に台東区に住んでいるevery.スタッフの家に届いた、おこめ券があります。おこめ券は使ったことありますか？」

鈴江奈々アナウンサー

「ないです。私が住んでいるところはまだないですね」

森アナウンサー

「配られてないということですね。おこめ券自体は使ったことないですか？」

鈴江アナウンサー

「使ったことないです」

森アナウンサー

「お米店とか百貨店などの取り扱いがあるところでも購入することができます。私も昔、使ったことがあります。有効期限もなく、台東区ではこれが配られていました」

「1枚につき440円ですが、台東区では1世帯につき10枚、つまり4400円分が配布されました。18歳以下の子どもがいる家庭や、3人以上の世帯には20枚で8800円分。所得制限などもないということで、『助かる』という声もありましたね」

「『おこめ』という名前がついていますが、お米以外にも使えます。ディスカウントストアのドン・キホーテ浅草店やドラッグストアのウエルシア台東入谷店では、おこめ券で店内の全ての商品を購入することができます」

忽滑谷こころアナウンサー

「食べ物にかかわらず、日用品など、ドラッグストアのお薬にも使えるということなんですね。それはありがたいですね」

森アナウンサー

「台東区では、現金を配るのでは時間がかかってしまうが、既存のおこめ券であれば迅速に配布が可能だということで、今回はおこめ券にしたということです。現金となると口座振り込みや書留になってしまうので、そのあたりが手間ということになったのでしょうか」

■「重点支援地方交付金」使途は？

森アナウンサー

「これは台東区の支援策で配られたものですが、では国はどうしようとしているのか。今回政府が力を入れようとしているのが、最近ニュースでもお伝えすることが増えてきた『重点支援地方交付金』です」

「簡単に言うと、政府が地方自治体に配って物価高対策などに使ってくださいねという交付金です。こういった仕組み自体はすでにあるものです」

「例としては学校給食費、プレミアム商品券として配ったほか、光熱費も高くなっているのでLPガスや灯油などを使っている世帯への給付などの支援として使われてきました」

「政府が13日に示した経済対策案には、『重点支援地方交付金のさらなる追加を行う』と盛り込まれ、食料品の物価高騰に対する支援として、おこめ券の配布が記載されました」

「おこめ券を交付金で使うのではないかということが現実味を帯びてきました。ただ、これはあくまで政府が推奨している施策なので、絶対これをやってくださいねということではありません。自治体によっては別の支援を行うところもあるということです」

「そのため、おこめ券が1世帯いくら分届くのか、あるいは本当に届くのか、あるいは別の形になるのか、これはそれぞれの自治体に委ねられているということです」

直川貴博アナウンサー

「お米が手に入りやすいところ（かどうか）、自治体ごとに違うでしょうから、それを委ねる、もっとミクロで対応できるというのはいいですよね」

森アナウンサー

「地元のニーズを知っているのは自治体ですから、そういった仕組みを取り入れましょうということです」

■専門家に聞く…配布の課題は？

森アナウンサー

「では、政府が検討しているおこめ券を専門家はどう見ているのか。コメの生産・流通に詳しい宮城大学の大泉一貫名誉教授に聞きました」

「おこめ券の今回の配布に対して、大泉名誉教授は『対症療法に過ぎない』と話していました。つまり、現在高値が続いているお米の購入の手助けには確かになりますが、直接米の価格を下げるということにはならず、一時的な支援策に過ぎないということです」

山粼誠アナウンサー

「一時的な支援策ということなので、長期的に見たらしっかりコメ価格への対応が求められてくると思います。消費者的には安く買えたらうれしいですが、農家の方にとっては大事な収入源ですから、そういった意味でも適正価格が定まってくるといいですね」

森アナウンサー

「まさにそうですよね。鈴木農林水産大臣は、政府としてはお米の価格に介入しない、市場に任せると（取材で）話していました。需要と供給のバランスが取れてくれば、価格も落ち着いてくるだろう、そこまでのつなぎとしておこめ券を使いたいと言っていました」

「ただ、今はお米が高いですよね。おこめ券を配布する、そうすると高いお米も買えます。となると、お米の価格を下げなくてもいいんじゃないかということで、お米の価格が下がらなくなる、下がりづらくなる一因にもなるというふうになっていました」

「そのため、果たしておこめ券でお米の価格がどういうふうに動くのかを今後注視していかなくてはいけません」

■予算成立は12月上旬か…いつ届く？

森アナウンサー

「『配ってもらえるんだったらありがたいよ』という方は多いと思いますが、ではいつ届くのかが非常に重要になると思います。政府は、12月の上旬に重点支援地方交付金の予算成立を目指しています」

「成立するとして、予算が決まればすぐに地方自治体へ交付額が示されます。その額が決まらないと、どれくらいの世帯にいくら配るのかは、自治体は決められません。そこから地方自治体が判断して支援策が決まっていきます」

「あくまで例として、台東区がどれくらいの時間をかけて決めたのか。区はおこめ券の配布の予算を議会で成立させたのが 9月上旬です。ここから、おこめ券が使えるお店はどれくらいあるか調査したり、各家庭に配る算段をしたりするのにやはり時間がかかります」

「実際に発送開始したのは、約 2か月たった10月24 日です。まだ着いていないという家庭もあります」

「単純計算はできませんが、（国の）予算の成立が 12月上旬で、自治体でどうするかを決めて、実際に発送して世帯に届くのはちょっと先になるのかなということですかね。早ければ春頃に届くところもあるかもしれません。待ちに待ってる方もいると思います」

鈴江アナウンサー

「対症療法という見方もありますが、やはり今、物価高を何とかしてほしいと思っている方はたくさんいらっしゃいます。どれだけスピード感を持ってできるかが、行政側の皆さんは大変だと思いますが、国も自治体も求められるということになりますね」

森アナウンサー

「『農林水産省、国が直接配ることはできないんですか？』と鈴木大臣に聞いたところ、『その枠組みを作るのに非常に時間がかかる』『おこめ券の配布の方がスピーディーにできる』と話していました」

「スピーディーとはいえ、これくらいの時間はかかるのかもしれないということですね。さらにはお米の価格が来年下がるかどうかも、もちろん分かりません」

「『来年下がらなかったらまたおこめ券を配るんですか？』と聞いたら、（鈴木大臣は）『そうならないようにしていくのが我々の仕事』というふうに、肯定とも否定とも何とも言えないということを言っていました」

「まず我々としては、おこめ券を自治体がどういうふうにするのかということと、少し届くのには時間がかかるということを理解しておく必要がありそうです」

（11月14日『news every.』より）