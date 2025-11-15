上重聡アナ、“PL学園の大先輩”とゴルフラウンドで「大緊張でありえないショット連発でした」
フリーアナウンサーの上重聡（45）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。サンテレビのゴルフ番組『熱血!!ゴルフ塾！NEO』の収録に参加し、PL学園の“大先輩”と共演したことを明かした。
【写真】「大緊張でありえないショット連発」“PL学園の大先輩”片岡篤史氏との2ショットを披露した上重聡アナ
上重アナは「本日はサンテレビ『熱血！！ゴルフ塾！NEO』の収録に参加させて頂きました。司会ではなくプレーヤーとしてゴルフ番組初出演。しかもPL学園の大先輩、片岡篤史さんとご一緒させて頂き、昨日に続いてPLの大先輩の前に大緊張でありえないショット連発でした笑」と振り返り、日本ハム、阪神で活躍した元プロ野球選手の片岡篤史氏（56）との2ショット写真などを公開。終始笑顔を見せながらも、“大先輩の前での緊張”を明かした。
上重アナはPL学園時代、1998年夏の甲子園で当時横浜高校の松坂大輔（45）と延長17回を戦い抜いたことでも知られる。その後、日本テレビに入社し、『ズームイン!!サタデー』『スッキリ』などを担当。2018年には『日米野球』で松坂との“実況×解説”初共演を果たし、長年にわたってスポーツ中継の第一線で活躍してきた。
そんな上重アナの“スポーツ魂”あふれるゴルフでの光景に、フォロワーからは「片岡さんはトークも面白く大好きです。PLの方はユニークな方ばかりですね」「わーっ 大先輩とのツーショット」などのコメントが寄せられている。
