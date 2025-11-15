女優高島礼子(61)が15日、大阪市内で足元からバランスを整えるインソールブランド「MARINE CORE」のトークイベント「MARINE CORE DEBUT EVENT−足元からの未来設計−」に出演した。高島がステージに登場すると、大阪のおばちゃんから「ほんま、キレイやな〜」とため息が漏れた。

神戸大医学部整形外科の検証、協力のもと、開発されたインソール（中敷き）は重心を支え、軸を整える。高島は「1年前から美容と健康とダイエットのため歩くようにしている」と明かし、「とにかく歩きます。ヒマさえあれば歩きます」とウオーキングを生活の一部にしていたが、負担がかかりすぎたのか、「あるとき、突然、足の裏が痛くなった。足底筋膜炎と診断された」と告白した。

治療中だが、「MARINE CORE」を使用し始めてから「ヒザへの負担がなく、おかげさまで足が健康ですね」とPRした。

プロ野球元阪神タイガースで野球評論家の赤星憲広氏は1週間前から使用しているが「最初は違和感しかなかった。1週間がたつと違和感がなくなり、自分の足がフィットしてきた」と話し、「足をしっかりメンテナンスすることは大事です」と呼びかけた。