µÜºêÆüÂç¤¬½éV¤ÇÅÔÂçÏ©¤Ø¡¡ËÌ¶å½£ÃÏ¶è¤ÏÈÓÄÍ¤¬½é¤ÎÁ´¹ñÀÚÉä¡ÚÁ´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦ÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦ÃË»Ò¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á7¶è´Ö¡¦42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡µÜºêÆüÂç¤¬2»þ´Ö6Ê¬2ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢³Æ¸©1°Ì¹»¤ò½ü¤¯Æî¶å½£ÃÏ¶è¡Ê·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¡Ë¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê12·î21Æü¡¦µþÅÔ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£14ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê¸©Âç²ñ¤Ç¾®ÎÓ¤ËÇÔ¤ì¤¿µÜºêÆüÂç¤Ï¡¢2¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¡¼¥×¡£6¶è¤ÎÀîÌîÎ¦æÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¶å½£³Ø±¡¤òÆÍ¤Êü¤·¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¸©1°Ì¹»¤ò½ü¤¯ËÌ¶å½£ÃÏ¶è¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï10°Ì¤ÎÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅÔÂçÏ©½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ÈÓÄÍ¤Ï1¶è¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î¾¾ÈøÍã¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬4°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¡£2¶è¤Ç¼«Í³¥±µÖ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢3¶è¤ÇºÆ¤ÓÂåÉ½Áè¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë