格闘技「K―1」は15日、国立代々木競技場第1体育館で「K−1ワールドMAX 2025〜70キロ以下世界最強決定トーナメント・決勝ラウンド〜」が行われた。

第1部の途中で2026年2月8日、国立代々木競技場第2体育館で90キロ以下世界最強決定トーナメントへの出場選手とK−1ワールドGP女子フライ級、同アトム級、同ライト級王座決定戦を行うことを発表。90キロ以下世界最強トーナメントに出場するマハムード・サッタリ（34＝TEAM大和魂）は「トーナメント決まって良かったです。3試合KOしてサッタリの力を見せます」と頂点への意欲を見せた。

K―1ワールドGP女子フライ級王者のSAHO（26＝闘神塾）はこの日に行う予定だったが、挑戦者のソフィア・ツォラキドゥ（19＝ギリシャ）が負傷欠場し流れた。リングに上がったSAHOは「2月にタイトル戦が決まって必ず勝つのでよろしくお願いします。ソフィア選手がケガで流れてもどんな選手でも受けて戦います」と誰の挑戦を受けることを強調した。同アトム級王者の松谷綺（22＝ALONZA ABLAZE）はベロニカ・ロドリゲス（24＝メキシコ）とタイトル戦を戦う。「メキシコの選手と対戦が決まりました。相手は1階級上のベルトを2つも持っているので対戦はワクワクしている。しっかり勝って松谷とK―1が世界一を証明する」ときっぱり。

一方、第7代K―1ワールドGPライト級王座決定戦は朝日裕貴（29＝朝久道場）と里見柚己（27＝team NOVA）が争う。朝久は「最近10試合が外国人で僕が世界一強い。里見選手はK―1の中で一番強い。K―1らしい試合をします」とタイトル獲得へ力を込める。対戦相手の里見は「ようやくライト級王者で朝久選手と戦えます。苦しい時期もあったがやっとここまでこられた。朝久選手を越えて王者になりたいです」と打倒・朝久を果たし、ベルト奪取を狙う。