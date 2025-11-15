俳優の杉浦太陽（44）が15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長女でインフルエンサーの希空(17)に対し「やらかした」出来事を語った。

現在、自宅の1階部分を大幅に模様替えしているという杉浦。そこではカラオケができるとし、子供たちと歌って楽しんだことを明かした。

すると、希空が杉浦とのデュエットを希望したそうで「パパ、デュエットしようよって言われて。本来ならね、うれしいことよ。娘とデュエットできる父親。うわ、めっちゃうれしいやんと思って」と歓喜。

希空がデュエットを希望した曲はねぐせ。の「織姫とBABY」だったが、「俺も聞いてたんやけど、流し聞きしてた。やばい、カラオケじゃ歌われへんと思って」とうろ覚えだったため、1度、カラオケルームを出てリビングへ行き、曲を聴いて音程を覚えようとしたという。

すると、妻・辻希美から「希空がパパに歌おうって言ったら出て行ったんだけどって言ってるよ」と指摘されたとし、「音程が分からへんと思って聞いて覚えようとしたんだけど…。後からのん(辻)に聞いたら、(希空が)パパとデュエットしようとしたら地獄だったって言ってたみたいで。やらかした〜！と思って。だから移動時間はずっと織姫とBABY聞いてます」と明かしていた。