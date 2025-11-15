テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」が１５日放送され、中国政府が中国国民に対して日本への渡航自粛を呼びかけたことについて取り上げた。

中国外務省は１４日夜にＳＮＳで「今年に入ってから日本で中国人が襲われる事件が多発している上に、日本の指導者が公然と台湾に関する露骨な挑発を行い人的交流の雰囲気を著しく悪化させ、在日中国人の身体と生命の安全に重大なリスクをもたらせている」と警告。その上で「しばらくは日本への渡航を避けるよう厳重に注意喚起する」と自粛を呼びかけた。

番組では、高市早苗首相は台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と発言したことへの対抗措置と見られると伝えた。

元テレビ朝日報道局長の武隈喜一氏は「ＡＰＥＣでの日中首脳会談、これギリギリまで成立するかどうか分からなくて。中国側としては“習近平と高市さんを会わせてやったじゃないか”という意識があると思うんです。それなのにその後に高市さん、台湾の代表と会ってそれをＳＮＳに上げて。そして今回も台湾について踏み込んだ発言をしたということで、中国側としたら“習近平主席の顔に泥を塗った”という意識が強く出たと思うんですよね」と分析した。

日増しに反発を強めている中国に対して、「反応もものすごく感情的になってますよね。日本側もちょっと抑えた方がいいと思います」と、日本は冷静に対処すべきと見解を述べた。