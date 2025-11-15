昨年10月からおよそ1年間、内閣総理大臣を務めた石破茂氏の退任から1ヶ月。物価高対策、選択的夫婦別姓、戦後80年談話など在任中の取り組みと残された課題、そして退任後に急浮上した「議員定数削減」の議論や高市総理の「台湾有事」をめぐる発言など、石破前総理に在任1年と現政権の動きついて聞きました。（全2回の後編：石破氏「選択的夫婦別姓は『絶対ダメ』と言う人がいた。話がそこから先に進まない」いま振り返る在任1年と現政権の動き【インタビュー前編】から続く）

【写真を見る】スタジオ生出演を終えた石破茂前総理大臣

聞き手：荻上チキ（評論家・ラジオパーソナリティー）、南部広美（フリーランスアナウンサー）、澤田大樹（TBSラジオ国会担当記者）

（TBSラジオ『荻上チキ・Session』2025年11月13日放送「石破茂前総理がスタジオ生出演 政治とカネ、戦後80年所感…在任１年を問う」より）

「納税者の代表が減っていくことは、そんなに素晴らしいことですか」

――議員定数削減については？ 地方創生の面から考えると、人口減の激しい地方の声がますます届きづらくなる問題をはらんでいると思います。（リスナーからの質問）

定数全体の問題、そして仮に減らすことを是とすれば、「比例区だけ減らす」という問題と、2つの議論があります。

定数を減らすべきだという話は、突き詰めると「少なければ少ないほどいい」という話になりそうです。「身を切る改革」として。しかし、主権者たる国民の代表、納税者の代表が減っていくことは、そんなに素晴らしいことですか、ということだと思います。

だからそれぞれの議員が、主権者や納税者の利益を反映して議会で議論をしているか。ちゃんと議論をしていれば、納税者の代表が少なければ少ないほどいいっていうのは議論としてなんか変だなと私は思っています。日本の国会議員の数は諸外国に比べて決して多くありません。問題は、それぞれの議員が納税者の代表としてどれだけ活動しているか、ということがもっと分かるようにすることです。

小選挙区制を導入する際に比例代表を併用させたのは、小選挙区で49対51（という接戦で）勝ったならば、49の負けた方の意見をどうするのか、ということがあったからです。これも議論がありますが、復活当選という形で議席が得られることもある。政党が議席をとったら、小選挙区の得票は少なくても当選するということになる。少数意見の反映ということで比例代表を並立させたんだけど、そのやり方でなければ少数意見は反映できませんでしたか、と。

小選挙区に変えたのはもう30年くらい前のことになっていて、当時のことを覚えてない人がいっぱいいます。「中選挙区制に戻すんだ」っていう人もいるけれど、あの中選挙区の血の雨が降るような選挙が本当に良かったですかということになるわけで。今の小選挙区の問題点はずいぶん指摘されているが、じゃあ元の中選挙区に戻しますかっていうことにはならない。中選挙区で複数人自民党が出馬するとなると、自民党同士がめちゃくちゃ仲が悪くなる。地域が分断される。もう一回あれをやりたいですか、ということです。

石破氏の画像用いたAI画像「見ていた」

――総理の時、SNSはご覧になっていましたか？ 石破さんをAIで「いじる」ような動画が流布していました。

見ますよ。「へぇ、ほぉ」みたいなのがあります。私が何かに化けて歌っていたり、トランプさんやプーチンさんと一緒に歌っていたり。なかなかいろんなものがあるなと思いますが、これって使い方によっては怖いよね、と思いながら見ていました。

――AIに対するルール作りには、どういった課題を感じましたか？

AIが選挙に影響を与えているのは間違いない事実です。それが外国勢力であろうがなかろうがです。不正確な情報によって有権者の判断が変わることは、民主主義の根幹に関わることです。有権者に提供される情報は可能な限り正確でなければいけないという、当たり前のところに戻って考えなければならない。

また、AIを使って情報を流布し、労力をかけずに情報戦で戦争に勝つ、ということも可能になっていく。新しい戦い方にこれが用いられないような国際的なルールが必要です。

もう一つは、手塚治虫先生が『鉄腕アトム』のなかで昭和20年代に提唱した「ロボット法」のような、AIがいかなる役割を果たすか、どうAIを開発し、どう使うかという法的に未整備な部分がものすごくある。基本法も含めてAI社会のあり方を考える法整備はものすごく急ぐべきだと私は思っています。

「保守はイデオロギーではない。保守の本質は寛容」

――参院選中に社会に排外主義的な主張が広がったことについて、どう感じていますか？（リスナーからの質問）

排外主義になっていくということは、寛容性が失われているということだと思います。「対立と分断」よりも「協調と寛容」って、選挙のスローガンみたいだけど、世界中「対立と分断」になってしまっている。

保守の本質は寛容だと思っているんですよ。他者の意見に謙虚に耳を傾けないと、それを保守とは言わない。保守ってイデオロギーじゃないんで。保守って一種の感覚だからね。

自分と違う他者や他国を排除して優越感に浸る社会に、寛容性も発展性もないのではないでしょうか。私はそういうのは全く受け入れられません。

――戦後80年の所感は、談話にすることは難しかったのでしょうか？

戦後50年の村山談話、60年の小泉談話、70年の安倍談話は、それぞれ閣議決定を経ています。今回はかなり早い時点から「もういらない」「70年談話で済んでいる」「これ以上何を上書きするんだ」という意見がありました。出すこと自体がけしからん、と。

談話にすると閣議決定が必要で、全ての閣僚と与党の了解がいる。そうなると、各段階で「これはダメだ」「あれはダメだ」という話になるだろうと。形式とか時期ではなくて、中身なんだろうなと私は思いました。「なんで閣議決定を経なかった」ということになるんだけれど、参院選もあり、その後の政治の流れを見ていくと、そのことに議論が収斂していくのはあまり生産的ではないと思ったので、所感という形にしました。

続投していたら公明党の政権離脱は防げたか？

――高市氏が総裁になった際に、公明党が高市氏に「外国人政策」について注文をつけるという場面がありました。石破さんが続投していたらそうしたことはなかったと思いますか？

少なくとも、「寛容と協調」といったことはもっと言ったと思いますね。もちろん犯罪を犯す、日本のルールを守らないなどは決していいことではないんですが、外国人の方が日本に来るときに、かなり難解な日本語をどうやって理解をしてもらうか、あるいは宗教観が違うなかで社会における同調性は難しいところがある。

台湾や韓国の給料が高いなかで、日本を選んでもらおうと思ったら、日本語や日本の文化を日本の負担において会得してもらうってことも私は必要なことだったと思ってますし、これから先もそうだと思います。

――公明党が連立政権を離脱しましたが、石破さんが続投していたら防げたのでしょうか？

どうでしょうね。（公明党の）斉藤代表が「石破政権だったら離脱しなかった」と言っていたと新聞の見出しになっていましたが、全部お話を聞いたわけではないので軽々な判断はできません。

ただ、外国人政策にしても「政治とカネ」にしても、例えば企業団体献金を「廃止しろ」という話ですが、世の中は自然人と法人で成り立っています。自然人は18歳から投票権があるけど、法人には投票権がないので、社会の構成員たる法人がいかにして意思を表明するかというと、それは企業団体献金なのでしょう。

ただ、どの企業が誰にいくら出したか、ある議員はどこからいくらもらっていたか、という透明性を上げていかないと、有権者の分からないところで企業・団体が政治を支配しかねない。ですから、「禁止よりも公開」ということを私はずっと言ってきましたのは、法人の企業・団体献金の社会におかえる影響力行使をどう考えますかっていう根本論なんです。全然うけないですけどね、この議論。

自民党のそういう団体の数が7000くらいあって「多いじゃないか」と言われるけれども、全国に1720ぐらい市町村があり、そこにひとつずつ自民党の支部があるので、そんなにおかしなことではない。

また我々の党籍をもっている地方議員さん、都道府県会議員さんに限っても、何千人といるわけでしょう。そういう方々が都道府県単位で一本化しますということになると、仮に千代田区の自民党にお金を使ってほしくて献金したのに、東京都連で分配するとなると自分の意思と違うということが起こってしまう。

そうするとやはり大事なのは公開性であり、ひょっとしたら上限規制は検討の余地があったかもしれません。やっぱり「禁止より公開」っていうのはずいぶん我々は心がけてきました。

高市氏の台湾有事めぐる発言「政府が断定することは歴代政権は避けてきた」

――高市総理が台湾有事をめぐって「存立危機事態」と発言しました。これは歴代総理の見解を逸脱しているとの指摘もありますが、どう思われますか？（リスナーからの質問）

それは「台湾有事は日本有事だ」と言っているのにかなり近い話になります。個々のケースを想定して、「この場合は存立危機事態だ」「この場合は防衛出動だ」というのはその時々の状況によって違います。歴代政権は「こういう場合は日本有事である」と限定してきませんでした。

たとえでいえば、私が（防衛庁）長官時代にイラクに自衛隊を派遣しました。もちろん武力行使で出たわけじゃなく、戦闘が終わっているのだから、そこでやったのは人道支援です。ただ、そこに出た日本の自衛隊の部隊そのものを狙って、国または国に準ずる組織が武力攻撃をかけてきたら、それは法的には日本有事ということがありえますよねという話はするんだけど。

じゃあ朝鮮半島において、あるいは中国は内政問題だと言っている台湾の問題について、政府が「この場合はこうだ」と断定することは、歴代政権は避けてきたことだと思っています。

抑止力を高めるために何ができるかを全部言っちゃったら、抑止力にも何もなりません。我々の政権のときに自衛官の処遇改善しましょうねと言ったのは、今、定数が1割足りず、募集しても半分しか来ない。どんなに立派な船や飛行機を持っても、人がいなかったらどうにもならない。抑止力の高め方というのは、一つ一つ地道にやっていくことで、「こういう事態はこうです」と決めつけることは、あまり抑止力の向上にはつながらないのではないでしょうか。

生活保護「本来持っている機能を十分に果たせているか」

――生活保護基準引き下げが違法との最高裁判決が出ました。国への損害賠償請求は棄却するという判決も出ましたが、厚労省の対応についてご意見を伺いたいです。（リスナーからの質問）

国家賠償の対象となるかどうかは、個々の事案によるのだろうと思っています。法律論として、いかなる権利の侵害になり、いかなる賠償の対象になるかは、お一人お一人の事案に即して考えていかなければいけないことでしょう。

最低賃金と生活保護の関係って難しい話なんだけれども、最低賃金の近くで暮らしてらっしゃる方が約700万人おられるわけで、それは生存権の問題にも関わってくると思っています。お一人お一人が暮らしていける水準なのかは、今の物価動向も勘案しながら見ていかなければいけません。

可能であれば就労機会をどう作っていくか、働きたいのに働けない方にどういう手当てをしていくべきか。生活保護そのものを否定するような考え方の人はおそらくいないと思うんだけれども、生活保護が本来持っている機能を十分に果たせているか、という検証は必要でしょうね。

――個々人の救済を個々人で求めると、線引きから必ず振り落とされる方がいます。どこかで政治判断として救済や解決が必要になると思いますが、いかがですか？

政治判断というのはそういうものです。

――長生炭鉱の潜水調査や遺骨収容について、民間任せの現状をどうお考えですか？ 国はどう関わりますか？（リスナーからの質問）

技術的に可能であれば、国がやるべきものでしょう。国としてやるからには、携わる人の安全が確保されるかどうかが大前提になります。安全が確保されるということであれば、国の関与は当然認められるべきものだったと思っています。

――安全かどうかの現地調査が最低限できるということですか？

それはどういう手法によって安全が確保されるか、安全だと判断をして仮に事故でも起こったらどうしますか、ということですから、国が関わるからには、安全の確保は最優先されるべきものです。

（TBSラジオ『荻上チキ・Session』2025年11月13日放送「石破茂前総理がスタジオ生出演 政治とカネ、戦後80年所感…在任１年を問う」より）