サンドリンガムの別邸の庭園に立つチャールズ国王の新たな写真が公開された/Millie Pilkington/Sandringham Estate/PA

（CNN）英王室は14日、国王チャールズ3世の77歳の誕生日に合わせて新たな写真を公開した。

写真家ミリー・ピルキントン氏が5月に撮影したこの写真には、ノーフォーク州サンドリンガムの別邸の庭園にいるチャールズ国王と、その背後に広がる大邸宅が写っている。

同時期に撮影されたと思われる他の写真には、サンドリンガムの庭園を散策したり、カエデの苗木の手入れをしている様子が写っている。これらの写真は、チャールズ国王による歴史的な庭園の修復を記念して、12日に雑誌「カントリー・ライフ」に掲載された。

14日、国王とカミラ王妃はウェールズの首府カーディフの北約40キロにあるシファースファ城で行われたレセプションに出席し、城の形をした巨大なバースデーケーキを切り分けた。

その後国王は、サウスウェールズ地下鉄車両基地を正式に開所。新設の路面電車の運転席に短時間腰を下ろし、雨の中、自身の到着を外で待っていた人々に挨拶（あいさつ）した。一方、ロンドンではグリーンパークとタワーブリッジで祝砲が鳴り響いた。

この日は秋の雨模様で、英国君主が誕生日を2回祝うことが多い理由を改めて浮き彫りにした。2回のうちの1回が「公式」とされ、トゥルーピング・ザ・カラー（軍旗式典）を催してこれを祝福する。

式典は夏に行われ、1400人の将兵がバッキンガム宮殿からホース・ガーズ・パレードまで、群衆が沿道に立ち並ぶロンドンの街を練り歩く。

君主が誕生日を2回祝う伝統は、1748年のジョージ2世の治世に始まったと考えられている。チャールズ国王同様、ジョージ2世も11月生まれだった。